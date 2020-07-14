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Защитник азовцев указал на причину провала команды Бабича в матче с Олимпиком

Премьер-лига
(1 голосов)

Странное дерби Донецкой области

Защитник азовцев указал на причину провала команды Бабича в матче с Олимпиком
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Защитник ФК "Мариуполь" Сергей Яворский в беседе с телеканалом Футбол дал комментарий по поводу домашнего поражения от донецкого "Олимпика" 1:4.

- Какая причина такого поражения на ваш взгляд?

- Не знаю, наверное, это недонастрой какой-то. Должен каждый покопаться в себе, проанализировать свои действия.

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Тренер провел с нами работу, поэтому все выспятся с этой мыслью, что произошло и смогут прийти к правильным выводам. А на "Ворсклу" поедем с совершенно другим настроением.

- Какой гол был ключевым в этом матче?

- В этом матче все голы были ключевыми. Мы слишком много позволили сопернику на своем поле, такого нельзя допускать.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Яворский Олимпик (Донецк) Александр Бабич
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Источник:
Маріуполь

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