Защитник азовцев указал на причину провала команды Бабича в матче с Олимпиком

Защитник ФК "Мариуполь" Сергей Яворский в беседе с телеканалом Футбол дал комментарий по поводу домашнего поражения от донецкого "Олимпика" 1:4.

- Какая причина такого поражения на ваш взгляд?

- Не знаю, наверное, это недонастрой какой-то. Должен каждый покопаться в себе, проанализировать свои действия.

Тренер провел с нами работу, поэтому все выспятся с этой мыслью, что произошло и смогут прийти к правильным выводам. А на "Ворсклу" поедем с совершенно другим настроением.

- Какой гол был ключевым в этом матче?

- В этом матче все голы были ключевыми. Мы слишком много позволили сопернику на своем поле, такого нельзя допускать.