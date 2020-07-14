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В Десне хотят в соперники в Лиге чемпионов итальянского гранда

Премьер-лига
(1 голосов)

А тренер Рябоконь просил не "садиться" низко

В Десне хотят в соперники в Лиге чемпионов итальянского гранда
Новина українською

Денис Фаворов, капитан и защитник "Десны", рассказал о заданиях до конца сезона в УПЛ.

- Уже играем не в тишине. Любая поддержка - приятная. Конечно, хотелось бы, чтобы больше наших болельщиков смогли посещать стадионы. Надеюсь, вскоре так и будет. Поддержка болельщиков чувствуется

- Будет провалом, если команда не станет второй?

- Да нет. Мы уже, считаю, выполнили задание, перевыполнили. От матча к матчу стараемся победить, посмотрим, как сыграем в последних матчах.

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- Кого хотел бы из первой корзины ЛЧ, если "Десна" попадет в группу?

- Наверное, "Ювентус". С детства болею за этот клуб. И любая английская команда. Я этот футбол смотрю, мне нравится. Просто испытать себя.

- Роналду на лопатки положить?

- Да вообще без проблем!

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Десна (Чернигов) УПЛ Денис Фаворов
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Источник:
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Комментарии (10)
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Shkrtel (Кропивницкий)
14.07.2020 в 09:40
сначала туда нужно попасть ,потом ждать ответ из УЕФА о пригодности стадиона в Чернигове не к матчам в УПЛ, а поединкам УЕФА
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+3
-1
alktus (Хмельницкий)
14.07.2020 в 09:46
Уверен на 99,99% что не будет допущен
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+1
-1
avatar
zaDinamoiDesnu (Чернигов)
14.07.2020 в 09:50
ии??
0
-1
avatar
zaDinamoiDesnu (Чернигов)
14.07.2020 в 09:53
и что не так со стадионом?
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
14.07.2020 в 08:47
"І тут Остапа понесло!" А раніше всім кортіло побувати на Марсі
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+4
0
avatar
zloyded (Киев)
14.07.2020 в 08:44
Что за туп...й вопрос журналиста?! Это каким нужно быть, чтобы такое спрашивать? Чтобы до "кошиків" дойти, нужно два этапа квалификации пройти!!! Ну и второе место для Десны - это несбыточное! Динамо и Зарю они не обойдут! Вот он уровень журналистики...
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+4
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2020 в 08:45
Та то таке
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+3
0
avatar
zaDinamoiDesnu (Чернигов)
14.07.2020 в 08:59
почему 2 место для Десны несбыточное ?причины ,или только потому что Динамо его хочет ,как по мне Заря реальный претендент ,уж очень стабильно выступает ,а Динамо уже стало традицией бороться за второе место а ,когда уже начнете за первое бороться не замечая при это Десну и ту же Зарю????
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+1
-1
мы за динамо (киев)
14.07.2020 в 10:10
нічого нема неможливого. все колись буває в перший раз. але зорю треба буде обігрувати.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2020 в 08:40
А отримають яких казахів або азерботів по факту
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+2
-1


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