В Десне хотят в соперники в Лиге чемпионов итальянского гранда

Денис Фаворов, капитан и защитник "Десны", рассказал о заданиях до конца сезона в УПЛ.

- Уже играем не в тишине. Любая поддержка - приятная. Конечно, хотелось бы, чтобы больше наших болельщиков смогли посещать стадионы. Надеюсь, вскоре так и будет. Поддержка болельщиков чувствуется

- Будет провалом, если команда не станет второй?

- Да нет. Мы уже, считаю, выполнили задание, перевыполнили. От матча к матчу стараемся победить, посмотрим, как сыграем в последних матчах.

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- Кого хотел бы из первой корзины ЛЧ, если "Десна" попадет в группу?

- Наверное, "Ювентус". С детства болею за этот клуб. И любая английская команда. Я этот футбол смотрю, мне нравится. Просто испытать себя.

- Роналду на лопатки положить?

- Да вообще без проблем!