Перспективы Мариуполя, фактор Александрии, причины поражения Десны. Эксперты о 30-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся впечатлениями от матчей 30-го тура, по итогам которого вновь сменился фаворит в борьбе за второе место.

"Колос" - "Заря" 0:2

Александр Севидов: Можно сказать, "Колос" понемногу угасает. Нет той страсти, проявления характера и желания не уступить, что было раньше его визитной карточкой. Видно, что отсутствует мотивация, играют по принципу - выиграем хорошо, нет - ничего страшного. Видимо, команда готовится к стыковым матчам. Коваливцы действуют как-то по инерции, берегут себя - это не та команда на сегодняшний день, чтобы остановить "Зарю". Наверное, мы увидим прежний "Колос" в поединках за место в еврокубках.

Луганчане решили игру еще в первом тайме, где были быстрее, настырнее, также быстрее принимали решения, да и уровень игроков выше, чем у соперника. Во втором тайме "Колос" попытался оживить игру, но гости быстро все поставили на свое место. Агрессия впереди "Зари" остудила пыл хозяев, которые по мастерству уступают всем командам второй шестерки. Поэтому победа луганчан вполне закономерна, добыта на классе и за счет лучших индивидуальных качеств футболистов. А "Колос" выглядит неубедительно и с такой игрой может пролететь мимо Лиги Европы.

"Львов" - "Днепр-1" 2:3

Сергей Шебек: Главная проблема "Львова" - слабая функциональная готовность, поэтому команда проседает во втором тайме. Начали хорошо, забили два мяча, и смотрелись достойно до 30-й минуты. А затем отдали инициативу днепрянам, которые в этот отрезок первой половины играли вальяжно, без скоростей. Повезло команде Михайленко, что в первой же позиционной атаке забила гол до перерыва.

После отдыха, как только "Днепр-1" повысил темп, львовяне начали не успевать за быстрыми перемещениями, и это сразу же дало свой результат. Удаление в составе "Львова" облегчило задачу днепрянам, выиграть поединок. Играя в большинстве, "Днепр-1" завладел инициативой, имел тотальный контроль мяча, переместив игру на половину поля номинальных хозяев, которые за вторые 45 минут один раз приблизились к воротам гостей.

"Львов" - не та команда, которая умеет играть через не могу. Она не может проявить характер, чтобы попытаться хотя бы завершить матч в ничью. Заслуженная победа "Днепра-1" за счет мощно проведенного второго тайма.

"Мариуполь" - "Олимпик" 1:4

Александр Севидов: Трудно понять, что это было. Не имеют право футболисты так безвольно играть на своем поле – это недопустимо! Ведь у "Мариуполя" играют молодые ребята, которым есть что доказывать и зарабатывать место в составе. Какие причины того, что футболисты просто решили отбыть номер на поле, не сопротивляться и быть статистами, наверное, только они и смогут ответить на эти вопросы. Тяжело сказать, что происходит внутри коллектива, и тяжело объяснить такой провал. Можно проиграть, но достойно, не так как азовцы.

Естественно при такой пассивности мариупольцев "Олимпик" полностью переиграл своих визави, владел преимуществом, использовал все свои созданные моменты. На поле была одна команда. Только при счете 0:4 хозяева вспомнили, что играют дома. С таким отношением "Мариуполю" ничего не светит в стыковых матчах с "Александрией".

"Александрия" - "Динамо" 2:2

Александр Севидов: Тактика главного тренера Михайличенко - сначала вымотать соперника, а во втором тайме бросить свежие силы в лице Вербича, Цыганкова и Буяльского, чтобы усилить игру и дожать хозяев - не до конца сработала. С одной стороны, Вербич забил два мяча и это плюс, но с другой сыграли вничью, что для киевлян плохо. В который раз приходиться говорить - "Динамо" играет без нападающего, ни одного удара в створ ворот в первом тайме, это не для команды, претендующей на второе место.

В первой 45-минутке хозяева навязали "динамовцам" свою любимую игру и это у них получилось: постоянный контактный футбол, борьба на всех участках поля, за счет мелких фолов сбивать темп, не дать разогнаться атакам соперника. И лишь с выходом более квалифицированных футболистов "Динамо" поймало свою волну. Начали быстрее избавляться от мяча, когда он быстро ходит от игрока к игроку, не подпуская близко к себе соперника, не ввязываясь в постоянные стыки. Как итог, сражу же возрос темп, "бело-синие" начали больше контролировать мяч и александрийцы поневоле прижались к своим воротам, отдав инициативу киевлянам. Этим они и воспользовались, забив два мяча.

Но нужно отдать должное "Александрии" - она не сдалась, верила, что сможет забить, давила на защиту, заставив ее ошибиться. Удачно на десять минут вышел Ковалец, который освежил игру, наладил конструктив в атаке и как всегда в трудные минуты оказался полезным для команды. "Александрия" заслужила одно очко, напомнив о своем характере. То, что эта команда умеет выгрызать свое и не давать играть другим, это факт, в чем и убедилось "Динамо".

"Десна" - "Шахтер" 2:4

Сергей Шебек: В очередной раз "Шахтер" показал, что слово резерв имеет формальный характер. Игроки, заменившие основных, также классом на порядок выше, чем их оппоненты. "Десна" начала матч осторожно, больше уделив внимание двойной линии обороны. При потере мяча сразу же откатывались за его линию, максимально насыщая группой игроков пространство вблизи своей штрафной.

За первые 30 минут хозяева ничего не создали и не тревожили оборону "Шахтера", в то время как "горняки" смогли забить дважды. И все это благодаря сильным индивидуальным качествам легионеров. Заметную роль сыграл израильтянин Соломон. Сначала мощным ударом пробил вратаря Паста, хотя в пропущенном мяче есть и его небольшая вина. А второй гол - Соломон пошел в прессинг, заставив ошибиться Имерекова, видал классный разрезающий пас на Тете, которому нужно было только технично разобраться и забить. Бразильцы умеют это делать!

Вот в чем проявляется класс: игроки "Шахтера" делают все в приеме, в передаче мяча на полтакта и полшага быстрее, чем соперник. И лишь после 0:2 "северяне" немного встряхнулись. Сократили счет после стандарта, что является сильной стороной команды, и еще имели шанс забить, но Филиппов долго размышлял, как лучше сделать - бить или отдать на Кузыка, в итоге запорол момент. Могли уйти на перерыв достойно.

Только секунды отсчитали начало второго тайма, все тот же Филиппов опять упустил стопроцентный шанс отличиться. Вышел один на один с вратарем, но не смог воспользоваться этим. А "Шахтер" может немного отпустить, но затем придавит соперника снова, и выжмет с трудного момента гол. И опять выходит на первый план индивидуальное мастерство футболистов. Так был забит третий мяч. Игроки обороны "Десны" плотно выстроились в штрафной, почти не оставив зон для проникновения. Но веерная атака на маленьком пространстве с двумя передачами на третьего, а им оказался Майкон, завершилась техничным ударом прямо в угол. Третий гол – это и есть урок мастерства и класса. У "Десны" таких исполнителей нет. Поэтому они забили, сколько смогли, а "Шахтер" ответил - вы нам голик, мы вам два. Счет стал 1:2 - получите третий, затем 2:3 - получите четвертый.

"Шахтер" был сильнее, доминировал всю игру, и довел победу до логического исхода. "Десна" моментами играла на равных, но этого мало, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. Не хватает класса. У донетчан можно выделить Соломона, взявшего на себя лидерские функции и Тете, как организатора игры. А Филиппов в простых ситуациях не смог забить, но в более сложной отличился голом, доказав, что в этом сезоне у него большой прогресс.