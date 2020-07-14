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Автор дубля в воротах Мариуполя рассказал о двух своих голах

Премьер-лига
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Мог забивать и больше

Автор дубля в воротах Мариуполя рассказал о двух своих голах
Новина українською

Автор дубля в ворота "Мариуполя" Тарас Завийский поделился своими впечатлениями от поединка 30 тура Лиги, в котором "Олимпик" на выезде разгромил приазовцев 4:1.

На тренировках я поставил себе цель больше играть на атаку. Все же выступаю на позиции инсайда, что предполагает больше видеть и искать свои моменты впереди. Мы много работаем над этим компонентом во время подготовки.

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В моменте с первым забитым голом Даня Романовский отдал прекрасную передачу и грех было им не воспользоваться. Что касается второго гола, то я знал, что «зотя» [Зотько] обладает мощным ударом и почувствовал, что мяч может где-то отскочить на выгодную позицию, так и случилось...

Очень приятные ощущения - сделать дубль, еще и команда победила! Но я мог забивать и третий, поэтому есть над чем работать.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Тарас Завийский Иван Зотько Даниэль Романовский
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Источник:
Олімпік

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