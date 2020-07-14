Легионер сравнил УПЛ с чемпионатами Южной Кореи и Исландии

Нападающего донецкого "Олимпика" Шахаба Захеди попросили сравнить УПЛ с чемпионатами, в которых он выступал раньше - Южной Кореи и Исландии.

В Исландии он выступал в 2017-2018 годах в "Вестманнаэйяре", а в Южной Корее - в "Сувон Самсунг Блювингз" в 2019 году.

По сравнению с другими командами, где я играл в Исландии и Южной Кореи, уровень УПЛ гораздо выше. То же могу сказать и о футболистах.