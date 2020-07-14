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Легионер сравнил УПЛ с чемпионатами Южной Кореи и Исландии

Премьер-лига
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И попытался дать характеристику украинскому

Легионер сравнил УПЛ с чемпионатами Южной Кореи и Исландии
Новина українською

Нападающего донецкого "Олимпика" Шахаба Захеди попросили сравнить УПЛ с чемпионатами, в которых он выступал раньше - Южной Кореи и Исландии.

В Исландии он выступал в 2017-2018 годах в "Вестманнаэйяре", а в Южной Корее - в "Сувон Самсунг Блювингз" в 2019 году.

По сравнению с другими командами, где я играл в Исландии и Южной Кореи, уровень УПЛ гораздо выше. То же могу сказать и о футболистах.

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Во-вторых, скорость игры. Атака одной команды меняется атакой другой. Мяч никогда не держится в центре поля. В вашем чемпионате трудно придерживаться одного стиля игры. Наоборот, нужно подстраиваться под соперника.

Если взять первую пятерку, чувствуется разница. Но не могу сказать, что другие команды намного слабее. Помню матч против "Львова". Считал, что игра нам будет даваться легко, но они сыграли очень хорошо и создали много проблем для нашей защиты.

У каждой команды свой стиль. Кто-то любит «тики-таку», кто длинные передачи, кто-то делает акцент на "физику".

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди чемпионат Исландии
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