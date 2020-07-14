Заря неделю готовила молодого вратаря Мацапуру к дебюту в УПЛ

Никита Шевченко, вратарь "Зари", рассказал о кадровом кризисе в команде, вызванном травмами голкиперов. Сам Никита отходит от тяжелой травмы, которую получил еще зимой.

Травмированные также вратари Никола Василь и Зауре Махарадзе.

Наверное, еще не было в истории Украины такого, как в "Заре", когда три вратаря слегли. Шутил с молодежью, говорил: "Хорошая "кукла вуду" у вас. Видел, чтобы одного-двух сломали, но чтобы трех!".

Когда Василь сломал палец, позвонил Скрипник: "Можешь играть?". Говорю: "Сейчас наберу врача, посоветуюсь". Тот сказал, что могу. Я стал в ворота, а они для меня - как регбийные! Я бледный, полгода в залах тренируюсь, солнца не вижу.

У Мацапуры был немного, наверное, мандраж. Мы его неделю готовили. Нормальный стрессоустойчивый парень. Все когда-то дебютировали! У нас нормальный коллектив, сказали, чтобы не боялся. Даже если будут ошибки, ошибайся уверенно.