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Нападающий Олимпика выделил новый вектор развития команды от Климовского
По сравнению с Висенте Гомесом
Автор дубля в ворота "Мариуполя" Максим Дегтярев поделился своими впечатлениями от поединка 30-го тура Лиги, в котором "Олимпик" на выезде разгромил азовцев со счетом 4:1.
В стартовом составе вышли ребята, которые в последнее время, по разным причинам, мало играли. У всех было большое желание добиться результата.
Возможно, из-за погодных условий очень зрелищной игры не получилось, но мы старались комбинировать и выполнять тренерскую установку.
Игорь Петрович [Климовский] предоставил нашей команде новый более атакующий вектор развития. Мы стали действовать более организованно и агрессивно в атаке. Он [Климовский] на правильном пути.