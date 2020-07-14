  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Олимпика выделил новый вектор развития команды от Климовского
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Олимпика выделил новый вектор развития команды от Климовского

Премьер-лига
(1 голосов)

По сравнению с Висенте Гомесом

Нападающий Олимпика выделил новый вектор развития команды от Климовского
Новина українською

Автор дубля в ворота "Мариуполя" Максим Дегтярев поделился своими впечатлениями от поединка 30-го тура Лиги, в котором "Олимпик" на выезде разгромил азовцев со счетом 4:1.

В стартовом составе вышли ребята, которые в последнее время, по разным причинам, мало играли. У всех было большое желание добиться результата.

Читайте такжеМариуполь - Олимпик 1:4. Обзор матча и видео голов

Возможно, из-за погодных условий очень зрелищной игры не получилось, но мы старались комбинировать и выполнять тренерскую установку.

Игорь Петрович [Климовский] предоставил нашей команде новый более атакующий вектор развития. Мы стали действовать более организованно и агрессивно в атаке. Он [Климовский] на правильном пути.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Максим Дегтярев Висенте Гомес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олімпік

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...