Нападающий Олимпика выделил новый вектор развития команды от Климовского

Автор дубля в ворота "Мариуполя" Максим Дегтярев поделился своими впечатлениями от поединка 30-го тура Лиги, в котором "Олимпик" на выезде разгромил азовцев со счетом 4:1.

В стартовом составе вышли ребята, которые в последнее время, по разным причинам, мало играли. У всех было большое желание добиться результата.