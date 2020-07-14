Вингер Александрии рассказал о своем дубле в ворота Динамо

Вингер "Александрии" Максим Третьяков в эфире ТК "Футбол" рассказал, как ему в недавнем матче УПЛ удалось справиться с давлением и реализовать два пенальти в ворота киевского "Динамо" (2:2).

- Откуда такая уверенность при исполнении пенальти?

- В этом сезоне не впервые исполняю пенальти. В игре с "Динамо" был уверен в своих силах, поэтому пошел пробивать.

- Семь ударов с "точки" и семь голов у вас. Вы лучший бомбардир Александрии. На тренировках отрабатываете удары с пенальти?

- Нет, я бы так не сказал. Это заслуга всей команды, потому что не все пенальти я лично заработал. На моем счету только два заработанных одиннадцатиметровых. Моя задача - взять на себя ответственность и забить.

- Какая проводится теоретическая работа перед пенальти?

- На установке называют игрока, который будет наносить удар с "точки". В этот раз я должен был бить. Слава богу, что забил эти мячи.

- Вы провели два поединка с претендентами на "серебро" - ничья с "Зарей" (2:2) и "Динамо" (2:2). Помогают ли эти результаты выбраться из психологической ямы?

- Я надеюсь, что мы из нее выбрались, ведь было два очень тяжелых поражения. Было много разговоров вокруг команды и нам было тяжело, но мы с ребятами старались не опускать руки. Также тренерский штаб нас поддерживал. Мы обязаны выходить и в каждом матче отдаваться по полной. Впереди важные переходные игры. Мы держим их в голове.

- Следующий соперник - "Десна". Последнее поражение было очень болезненным - 1:5. Почему так происходит?

- Я не знаю. Могу сказать, что в этом сезоне мы для "Зари" - неудобный соперник, так и "Десна" для нас. Последний матч мы крупно им проиграли, к тому же - было удаление. Сейчас будет игра с ними, поэтому постараемся сделать все, чтобы получить положительный результат.

- Вы вспомнили о поединках плей-офф, которые определят итоговое место "Александрии". Сейчас есть время смотреть на соперников из нижней шестерки?

- Мы еще не смотрели, не готовились, не разбирали соперников. Понимаем примерно, с кем нам предстоит сыграть эти матчи. Мы в таблице не поднимемся выше и не опустимся ниже, поэтому все силы будем бросать на эти две игры.

- Расскажите о своем будущем. Сообщалось, что вы в "Александрии" на правах аренды. Что будет дальше? Вы продолжите здесь выступать или вернетесь в команду "Дунайcка Cтреда"?

- На данный момент не могу ответить на этот вопрос. Думаю, в ближайшее время я смогу точно сказать о своем будущем.