Витао: Надеюсь, Луиш Каштру еще даст мне шанс

Защитник "Шахтера" Витао прокомментировал свои дебютные матчи за команду и оценил свои перспективы в составе в двух оставшихся матчах УПЛ.

"Очень важно чувствовать доверие и поддержку главного тренера. Прекрасно понимал, что возможность проявить себя в официальных матчах появится. Продолжу трудиться, набираться опыта и показывать хорошую игру.

Надеюсь, Луиш Каштру еще даст мне шанс. Более опытные ребята очень помогают, поддерживают и указывают на ошибки. Благодаря их поддержке чувствую себя намного спокойнее во время матча", - сказал Витао.

Напомним, что Витао недавно дебютировал за "горняков", проведя за команду два матча в УПЛ.