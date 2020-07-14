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Витао: Надеюсь, Луиш Каштру еще даст мне шанс

Премьер-лига
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Защитник сыграл два матча уже после чемпионства Шахтера

Витао: Надеюсь, Луиш Каштру еще даст мне шанс
Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао прокомментировал свои дебютные матчи за команду и оценил свои перспективы в составе в двух оставшихся матчах УПЛ.

"Очень важно чувствовать доверие и поддержку главного тренера. Прекрасно понимал, что возможность проявить себя в официальных матчах появится. Продолжу трудиться, набираться опыта и показывать хорошую игру.

Надеюсь, Луиш Каштру еще даст мне шанс. Более опытные ребята очень помогают, поддерживают и указывают на ошибки. Благодаря их поддержке чувствую себя намного спокойнее во время матча", - сказал Витао.

Напомним, что Витао недавно дебютировал за "горняков", проведя за команду два матча в УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Витао
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Источник:
ФК Шахтер

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