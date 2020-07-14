Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Витао: Надеюсь, Луиш Каштру еще даст мне шанс
Защитник сыграл два матча уже после чемпионства Шахтера
Защитник "Шахтера" Витао прокомментировал свои дебютные матчи за команду и оценил свои перспективы в составе в двух оставшихся матчах УПЛ.
"Очень важно чувствовать доверие и поддержку главного тренера. Прекрасно понимал, что возможность проявить себя в официальных матчах появится. Продолжу трудиться, набираться опыта и показывать хорошую игру.
Надеюсь, Луиш Каштру еще даст мне шанс. Более опытные ребята очень помогают, поддерживают и указывают на ошибки. Благодаря их поддержке чувствую себя намного спокойнее во время матча", - сказал Витао.
Напомним, что Витао недавно дебютировал за "горняков", проведя за команду два матча в УПЛ.