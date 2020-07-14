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31 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей ближайшего тура
Уже в ближвйший мидуик, 15 и 16 июля, состоится 31-й тур УПЛ.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
15 июля (среда)
"Шахтер" - "Колос". 19:00. Трансляция – Футбол 1
16 июля (четверг)
"Ворскла" - "Мариуполь". 17:00. Трансляция – Футбол 2
"Львов" - "Олимпик". 17:00. Трансляция – Футбол 1
"Десна" - "Александрия". 19:00. Трансляция – УНИАН
"Динамо" - "Заря". 19:00. Трансляция – 2+2
Также отметим, что матч "Динамо" - "Заря" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.