31 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже в ближвйший мидуик, 15 и 16 июля, состоится 31-й тур УПЛ.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

15 июля (среда)

"Шахтер" - "Колос". 19:00. Трансляция – Футбол 1

16 июля (четверг)

"Ворскла" - "Мариуполь". 17:00. Трансляция – Футбол 2

"Львов" - "Олимпик". 17:00. Трансляция – Футбол 1

"Десна" - "Александрия". 19:00. Трансляция – УНИАН

"Динамо" - "Заря". 19:00. Трансляция – 2+2

Также отметим, что матч "Динамо" - "Заря" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.