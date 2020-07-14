Легия предлагала за кипера Ворсклы 500 тысяч евро

Не так давно стало известно, что голкипером "Ворсклы" Дмитрием Резником интересуется чемпион Польши этого сезона "Легия".

Также сообщалось, что первоначальная сумма от польского клуба не устроила полтавчан. Как сообщает Football Hub, поляки предлагали за игрока 500 тысяч евро, однако полтавчане хотят выручить за Дмитрия значительно большую сумму.

Впрочем, также источник предполагает, что переговоры между клубами могут продолжиться.

Отметим, что "Легия" ищет замену Радославу Маецкому, который был продан в "Монако" за 7 млн евро.

Тransfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 100 000 евро. Контракт Резника с "Ворсклой" рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими".