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Майкон: Гол Десне придал уверенности. От матча к матчу буду прибавлять

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек входит в игровой ритм

Майкон: Гол Десне придал уверенности. От матча к матчу буду прибавлять
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон, который не так давно восстановился после травмы, рассказал о своем возвращении в обойму "горняков".

"Счастлив вернуться в обойму "Шахтера"! Тяжело выпасть на такой длительный срок, но, слава Богу, все хорошо. Радуюсь возможности вновь помогать команде завоевывать победы и титулы.

Забитый "Десне" мяч, безусловно, придал уверенности. От матча к матчу буду прибавлять", - сказал хавбек.

Напомним, что в текущем сезоне Майкон сыграл за "Шахтер" 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде
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Источник:
ФК Шахтер

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