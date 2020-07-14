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Майкон: Гол Десне придал уверенности. От матча к матчу буду прибавлять
Хавбек входит в игровой ритм
Полузащитник "Шахтера" Майкон, который не так давно восстановился после травмы, рассказал о своем возвращении в обойму "горняков".
"Счастлив вернуться в обойму "Шахтера"! Тяжело выпасть на такой длительный срок, но, слава Богу, все хорошо. Радуюсь возможности вновь помогать команде завоевывать победы и титулы.
Забитый "Десне" мяч, безусловно, придал уверенности. От матча к матчу буду прибавлять", - сказал хавбек.
Напомним, что в текущем сезоне Майкон сыграл за "Шахтер" 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.