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Шахаб: В следующем сезоне Олимпик может побороться и за Лигу чемпионов
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом
Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди считает, что команде в следующем сезоне вполне по силам побороться за еврокубковые места, в том числе, и за зону Лиги чемпионов.
"Каждая команда хочет в топ-6. Но "Олимпик" может побороться не только за Лигу Европы, но и за зону Лиги чемпионов, потому что в команде достаточно опытных игроков.
Наши результаты говорят сами за себя. Да, временами нам не везло, хотя и играли хорошо.
Считаю, если будем работать более упорно, сможем попасть и в топ-3, чтобы побороться за медали чемпионата. Нет ничего невозможного.
Для меня переезд в "Олимпик" – возможность попасть в Европу. В том числе – играть в ЛЕ или ЛЧ. Думаю, это возможно", - сказал Шахаб.