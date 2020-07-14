Шахаб: В следующем сезоне Олимпик может побороться и за Лигу чемпионов

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди считает, что команде в следующем сезоне вполне по силам побороться за еврокубковые места, в том числе, и за зону Лиги чемпионов.

"Каждая команда хочет в топ-6. Но "Олимпик" может побороться не только за Лигу Европы, но и за зону Лиги чемпионов, потому что в команде достаточно опытных игроков.

Наши результаты говорят сами за себя. Да, временами нам не везло, хотя и играли хорошо.

Считаю, если будем работать более упорно, сможем попасть и в топ-3, чтобы побороться за медали чемпионата. Нет ничего невозможного.

Для меня переезд в "Олимпик" – возможность попасть в Европу. В том числе – играть в ЛЕ или ЛЧ. Думаю, это возможно", - сказал Шахаб.