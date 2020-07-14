Воробей: Монзуль допустила очень много ошибок. На центральные игры стоит приглашать иностранных арбитров

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 31-го тура УПЛ, в котором сойдутся "Динамо" и "Заря".

— Кто фаворит в матче "Динамо" - "Заря"?

— "Заря" сейчас на подъеме, демонстрирует неплохой футбол, но как показали последние игры с "Динамо", на протяжении всего матча "Заря" не может достойно противостоять киевлянам. У "Динамо" есть опыт, имя и это будет давить на "Зарю". Возможно, в этом матче победит опыт.

— Екатерина Монзуль - главный арбитр этого матча. На сколько этот фактор может отразиться на игре и результате?

— Работу Екатерины Монзуль и ее бригады должен оценивать Комитет арбитров. Я же считаю, что Екатериной Монзуль и ее бригадой было допущено очень много ошибок. Можно было привлечь других специалистов к этому матчу. Возможно, на такие игры, стоит приглашать иностранных арбитров.

— Какие выводы можно делать по внедрению ВАР в УПЛ?

— ВАР нужен, но нужно и больше профессионализма от судей, которые оценивают ситуацию. Человек принимает решение. ВАР позволяет рассмотреть эпизод замедленно, детально. Каков будет вердикт - зависит только от квалификации судьи.