  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Воробей: Монзуль допустила очень много ошибок. На центральные игры стоит приглашать иностранных арбитров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей: Монзуль допустила очень много ошибок. На центральные игры стоит приглашать иностранных арбитров

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч Динамо - Заря будет очень много стоить командам

Воробей: Монзуль допустила очень много ошибок. На центральные игры стоит приглашать иностранных арбитров
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 31-го тура УПЛ, в котором сойдутся "Динамо" и "Заря".

— Кто фаворит в матче "Динамо" - "Заря"?

— "Заря" сейчас на подъеме, демонстрирует неплохой футбол, но как показали последние игры с "Динамо", на протяжении всего матча "Заря" не может достойно противостоять киевлянам. У "Динамо" есть опыт, имя и это будет давить на "Зарю". Возможно, в этом матче победит опыт.

Екатерина Монзуль - главный арбитр этого матча. На сколько этот фактор может отразиться на игре и результате?

— Работу Екатерины Монзуль и ее бригады должен оценивать Комитет арбитров. Я же считаю, что Екатериной Монзуль и ее бригадой было допущено очень много ошибок. Можно было привлечь других специалистов к этому матчу. Возможно, на такие игры, стоит приглашать иностранных арбитров.

— Какие выводы можно делать по внедрению ВАР в УПЛ?

— ВАР нужен, но нужно и больше профессионализма от судей, которые оценивают ситуацию. Человек принимает решение. ВАР позволяет рассмотреть эпизод замедленно, детально. Каков будет вердикт - зависит только от квалификации судьи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Александр Воробей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...