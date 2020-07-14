Главный санитарный врач Украины признался, что с 6 лет болеет за Динамо

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что он с девства болеет за киевское "Динамо".

"Я выделял Киев, потому что в нем есть футбольный клуб, фанатом которого я являюсь с шестилетнего возраста (сейчас ему 40 лет – прим.). Любовь к этому футбольному клубу привил мне отец, он тоже за него очень переживает. Матчи он посещал довольно редко, потому что жил далеко.

Из любви к футбольному клубу, знания всех футболистов и тренеров у меня развилась любовь к городу", – сказал Ляшко.