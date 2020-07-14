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Главный санитарный врач Украины признался, что с 6 лет болеет за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор Ляшко с детства за Динамо

Главный санитарный врач Украины признался, что с 6 лет болеет за Динамо
Новина українською

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что он с девства болеет за киевское "Динамо".

"Я выделял Киев, потому что в нем есть футбольный клуб, фанатом которого я являюсь с шестилетнего возраста (сейчас ему 40 лет – прим.). Любовь к этому футбольному клубу привил мне отец, он тоже за него очень переживает. Матчи он посещал довольно редко, потому что жил далеко.

Из любви к футбольному клубу, знания всех футболистов и тренеров у меня развилась любовь к городу", – сказал Ляшко.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Ляшко
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Источник:
Гордон

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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
14.07.2020 в 23:03
А я с 7 лет не люблю Динамо!
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