Воробей: Причина спада в игре Динамо не в тренере и игроках, нужно копать глубже

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказал свое мнение относительно нынешнего положения дел в киевском "Динамо".

— В чем причина очередного спада в игре "Динамо"?

— Думаю, причина не в тренере и игроках. Нужно копать глубже... Причина в структуре клуба, в руководстве. Есть отличные молодые игроки, но, после ухода Сергея Реброва, "Динамо" не может достичь никаких результатов, грубо говоря. Также, "Динамо" нужно пересмотреть полностью пересмотреть академию и структуру клуба.

— Тактика "Динамо", в матчах после карантина, Вам не кажется слишком простой?

— Тактика хоть и простая, но действенная. Она должна доводиться до автоматизма. Плюс, должны быть план В и план С, по которому игроки будут перестраиваться. Для этого нужно очень долго работать с командой. Не знаю, делается ли это в "Динамо" или нет.