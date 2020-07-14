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Воробей: Причина спада в игре Динамо не в тренере и игроках, нужно копать глубже

Премьер-лига
(1 голосов)

Причина в структуре и руководстве клуба

Воробей: Причина спада в игре Динамо не в тренере и игроках, нужно копать глубже
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказал свое мнение относительно нынешнего положения дел в киевском "Динамо".

— В чем причина очередного спада в игре "Динамо"?

— Думаю, причина не в тренере и игроках. Нужно копать глубже... Причина в структуре клуба, в руководстве. Есть отличные молодые игроки, но, после ухода Сергея Реброва, "Динамо" не может достичь никаких результатов, грубо говоря. Также, "Динамо" нужно пересмотреть полностью пересмотреть академию и структуру клуба.

— Тактика "Динамо", в матчах после карантина, Вам не кажется слишком простой?

— Тактика хоть и простая, но действенная. Она должна доводиться до автоматизма. Плюс, должны быть план В и план С, по которому игроки будут перестраиваться. Для этого нужно очень долго работать с командой. Не знаю, делается ли это в "Динамо" или нет.

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В статье: Андрей Воробей Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Alex.696 (Немирів)
14.07.2020 в 23:37
Так це і є обов'язки головного тренера.
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