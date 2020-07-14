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Перед матчем с Зарей игроки Динамо останутся ночевать на клубной базе

Премьер-лига
(1 голосов)

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Перед матчем с Зарей игроки Динамо останутся ночевать на клубной базе
Новина українською

Киевское "Динамо" во вторник начало подготовку к центральному матчу 31-го тура УПЛ против "Зари", проведя вечернюю тренировку.

В среду после тренировки игроки останутся ночевать на базе.

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Напомним, что игра начнется в четверг в 19:00 на НСК "Олипийский".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2020 в 22:48
Завжди був так...
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alex.belogubko (одесса)
14.07.2020 в 22:44
вместе с Монзулей
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