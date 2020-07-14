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Перед матчем с Зарей игроки Динамо останутся ночевать на клубной базе
Полная концентрация
Киевское "Динамо" во вторник начало подготовку к центральному матчу 31-го тура УПЛ против "Зари", проведя вечернюю тренировку.
В среду после тренировки игроки останутся ночевать на базе.
Напомним, что игра начнется в четверг в 19:00 на НСК "Олипийский".
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2020 в 22:48
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alex.belogubko (одесса)
14.07.2020 в 22:44
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