Перед матчем с Зарей игроки Динамо останутся ночевать на клубной базе

Киевское "Динамо" во вторник начало подготовку к центральному матчу 31-го тура УПЛ против "Зари", проведя вечернюю тренировку.

В среду после тренировки игроки останутся ночевать на базе.

Напомним, что игра начнется в четверг в 19:00 на НСК "Олипийский".