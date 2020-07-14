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Источник: Красников по окончанию сезона покинет Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

В Динамо у селекционера не пошло

Источник: Красников по окончанию сезона покинет Динамо
Новина українською

Вице-президент киевского "Динамо" Евгений Красников по окончанию сезона покинет столичный клуб. Об этом сообщает 1927.kiev.ua ссылаясь на свои источники в клубе.

Источник сообщает, что трансферная политика Евгения Красникова не нашла отклика в структуре "Динамо". Также функционер не имел особого влияния в клубных делах.

По завершении сезона состоится встреча, на которой будет улажен формальности по поводу завершения сотрудничества.

Напомним, что официально функционер стал сотрудничать с "Динамо" в августе 2018 года.

Также отметим, что Красников является конечным бенефициаром харьковского клуба "Металл", который был создан накануне.

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В статье: Евгений Красников Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (3)
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Sandra777 (Львів)
14.07.2020 в 23:30
Інфі вже три дня, оперативно працюєте)))
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Vantala (Kharkiv)
14.07.2020 в 22:58
Уже ж вроде уходил год назад.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2020 в 22:47
Засланий козачок
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