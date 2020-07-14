Источник: Красников по окончанию сезона покинет Динамо

Вице-президент киевского "Динамо" Евгений Красников по окончанию сезона покинет столичный клуб. Об этом сообщает 1927.kiev.ua ссылаясь на свои источники в клубе.

Источник сообщает, что трансферная политика Евгения Красникова не нашла отклика в структуре "Динамо". Также функционер не имел особого влияния в клубных делах.

По завершении сезона состоится встреча, на которой будет улажен формальности по поводу завершения сотрудничества.

Напомним, что официально функционер стал сотрудничать с "Динамо" в августе 2018 года.

Также отметим, что Красников является конечным бенефициаром харьковского клуба "Металл", который был создан накануне.