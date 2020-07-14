Определен лучший арбитр 30-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 30-го тура лучшим был признан харьковчанин Анатолий Абдула. Он работал на игре "Десна" - "Шахтер" (2:4), назначил пенальти в ворота черниговцев и показал одну желтую карточку.

Фото - ФК "Десна"