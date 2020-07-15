Феерия Малиновского, ВАР в Первой лиге и легализация ставок. Главные новости от 14 июля

Официально: Руслан Малиновский пребывает в лучшей форме в карьере. После голов в ворота лидеров - "Ювентуса" и "Лацио" - он вдоволь поиздевался над обороной "Брешии". Гол фирменным ударом издали и два техничных ассиста - это пока его лучшее выступление в Италии. Неудивительно, что вчера L’Equipe выпустил про Малиновского колонку - дескать, вот оно, новое лицо "Аталанты". Опасаются Руслана в "ПСЖ" и, надо сказать, правильно делают. Левая у него убойная.

Верховная Рада приняла многострадальный закон о легализации игрального бизнеса. Ограничений осталось немало - например, открывать такие заведения можно будет только в дорогих отелях, да и лицензия стоит недешево. Тем не менее, участники рынка, среди которых полно спонсоров спортивных клубов и лиг, преимущественно довольны и обещают инвестиции. В правительстве же подсчитали, что легализация отрасли, которая последние 11 лет пребывала в тени, принесет бюджету до 200 млн долларов в год. Не Лас-Вегас, конечно, но лучше, чем ничего.

Президент УАФ Андрей Павелко обрадовал, что ФИФА дала добро уже со следующего тура использовать систему ВАР в Первой лиге. Правда, не уточнил, когда сама Первая лига будет готова к внедрению системы. Это ведь стадионы надо готовить, камеры вешать, да и арбитров, получивших лицензию для работы с ВАР, в Украине пока только пятеро. Их даже на УПЛ не всегда хватает - приходится бедной Монзуль судить "Динамо" каждые выходные. В общем, победа есть, но окончательная ли - еще неясно.

Да-да, ключевую игру киевлян с "Зарей" 16 июля рассудит именно Екатерина. То-то Вербич обрадуется, наверное. А если серьезно, то после карантина практически любой важный матч судит Монзуль. Она обслуживала оба полуфинала и финал Кубка; игру "Динамо" - "Шахтер"; недавний выезд киевлян в Чернигов. Ощущение, будто все остальные рефери в стране вымерли. Ау, УАФ, остался у вас еще кто живой после пандемии?

Если верить Meta-ratings, запрет на регистрацию новичков для "Львов" наложен на три трансферных окна за долги перед уругвайцем Кевином Мендесом. Хотя, по большому счету, какая теперь разница? Лицензию "Карпатам" все равно не дали, денег платить долги у клуба нет, а это означает прямой путь в аматоры. Все по лекалам "Днепра". Ждем, когда во Львове появятся "Карпаты"-1, -63 или вообще -1715, которые чистые и без долгов начнут путь наверх из Второй лиги.

А вот это самая приятная новость дня. Лучшая (с большим отрывом) команда страны проведет первый после карантина сбор 25-26 августа. Андрей Шевченко хочет посмотреть на футболистов и оценить их кондиции перед стартом в Лиге Наций 3-5 сентября. Группа то у нас сложнейшая - в соперниках Германия, Испания и Швейцария. Впрочем, как показали игры с португальцами, наши парни тоже дорогого стоят, и с грандами могут играть вполне на равных.

И это еще хорошо - могло быть 200, если бы клуб не выиграл суд у Неймара, не обменял Артура на Пьянича и не сократил зарплаты футболистам. Представляете теперь, какая глубина кризиса в футболе? Закрытые трибуны и фан-шопы сделали свое дело, и на исправление ситуации могут уйти многие месяцы. Особенно учитывая то, что коронавирус никуда не делся, и часть эпидемиологов ожидает новой волны уже осенью.