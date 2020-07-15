  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Динамо не будет легко в матче с Зарей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Динамо не будет легко в матче с Зарей

Премьер-лига
(2 голосов)

Обещание от наставника луганчан

Скрипник: Динамо не будет легко в матче с Зарей
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, что думает о ближайшем матче своей команды – против киевского "Динамо".

Читайте такжеЮрченко: У Зари одна цель - взять по три очка в матчах с Динамо и Десной

"Мы добились победы над "Колосом", и теперь у нас больше позитива, чем негатива. Команда готовится на четверг, у нас очень важная игра в рамках гонки за Лигу чемпионов, или как там ее все называют".

"Мы понимаем, что легко не будет, но и с нами тоже легко не будет", – отметил Скрипник в эфире программы "Футбольный формат" на телеканале "Еспресо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Dynamo.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo52
15.07.2020 в 12:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.07.2020 в 12:11
+ монзуль
Ответить
0
0
Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 12:04
Легко не будет.... с точки зрения банальной єрудиции))
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.07.2020 в 11:07
Хватит и ничейки. Для интриги...
Ответить
0
-2
Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 12:04
...в Чернигове).
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
15.07.2020 в 10:58
Заметил одну вещь. Когда до игры идут такие заявления - жди проигрыша До игры - молчание
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...