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Скрипник: Динамо не будет легко в матче с Зарей
Обещание от наставника луганчан
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, что думает о ближайшем матче своей команды – против киевского "Динамо".
"Мы добились победы над "Колосом", и теперь у нас больше позитива, чем негатива. Команда готовится на четверг, у нас очень важная игра в рамках гонки за Лигу чемпионов, или как там ее все называют".
"Мы понимаем, что легко не будет, но и с нами тоже легко не будет", – отметил Скрипник в эфире программы "Футбольный формат" на телеканале "Еспресо".
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Источник:Dynamo.kiev.ua
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Комментарии (5)
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cavo52
15.07.2020 в 12:18
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DynamoKiyv (Київ)
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Пришта Литин (Киев)
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simargl (Чернигов)
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Инспектор ( )
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