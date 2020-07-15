Скрипник: Динамо не будет легко в матче с Зарей

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, что думает о ближайшем матче своей команды – против киевского "Динамо".

"Мы добились победы над "Колосом", и теперь у нас больше позитива, чем негатива. Команда готовится на четверг, у нас очень важная игра в рамках гонки за Лигу чемпионов, или как там ее все называют".