Головко: Игра с Динамо будет для Скрипника определенным экзаменом

Бывший защитник "Динамо" Александр Головко поделился ожиданиями от матча 31-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря".

- Для "Динамо" сейчас все матчи - кубковые. Чемпионом команда уже не станет, а чтобы занять второе место нужны победы в каждой игре, и нет права на ошибку. Для обеих команд предстоящая встреча — это вызов. Для киевлян на кону стоит попадание в Лигу чемпионов через квалификационный отбор, что, видимо, было главной задачей на сезон, не считая чемпионства, поэтому ставки очень высоки.

Учитывая то, как в этом сезоне играет "Заря" - ярко, легко и раскованно, без большого труда - она ​​находится в более выгодном положении, ведь перед игрой может быть более спокойной. Хотя близость к серебряным наградам может тоже повлиять. Не думаю, что гости будут играть слишком раскованно, наоборот - они не станут отходить от своей структуры игры. И учтут сильные стороны "Динамо". Об этом говорил их тренер Виктор Скрипник, отметив, что почти во всех играх его команда будет диктовать свои условия, кроме нескольких соперников, с которыми нужно быть внимательными в определенных аспектах.

В этом плане наставник "Зари" довольно опытный, ведь он прошел школу Бундеслиги и как игрок, и как тренер, не зря он стал чемпионом с "Ригой", и теперь в "Заре" показал, как нужно работать с ребятами, и за короткий срок достигать высоких результатов. Игра с "Динамо" будет для него определенным экзаменом, поэтому должно быть очень интересно.

Как будет складываться поединок, сказать трудно, ведь к матчу все подходят почти равных условиях - разве что у "Динамо" на игру больше, финальный матч Кубка забрал немало сил, и после него нужно было восстановиться. Три дня спустя, в матче с "Александрией", было заметно, что не все смогли это сделать. Сейчас в условиях форс-мажора на первое место выйдет характер и опыт. Этих компонентов у "Динамо" достаточно, поэтому, если игроки включатся по максимуму, могут рассчитывать на победу.

- За четыре дня успеют ли киевляне морально восстановиться после ничьи с "Александрией"?

- За такой короткий срок никто не успевает восстановиться - можно только убрать последствия. Чем меньше переездов, тем больше возможностей остается у организма, ну и медицинские процедуры и профессиональное отношение к себе - обязательны. Повторюсь, переезды сил не добавляют.

- В последних матчах "Динамо" имело определенные кадровые проблемы - не могли играть Цыганков, Попов, Миколенко... Это ощутимые потери?

- Однозначно да, они ощутимы для любой команды. В современном футболе обойма футболистов, которые постоянно выходят на поле, составляет 14-15 человек. На них возлагается самая большая нагрузка, они могут обеспечить результат и зарабатывают большие деньги. Отсутствие 1-2 футболистов, вроде не проблема, но чувствуется, если ты борешься на всех фронтах, ведь нужны сильные исполнители и в обороне, и в атаке, яркие, мощные личности, которые хорошо готовы функционально, стрессоустойчивые и могут решить судьбу матча под давлением, которое на них оказывается. Если выпадает две боевые единицы и добавляются проблемы с недостаточным восстановлением, ситуация ухудшается. Вроде, 3-4 футболиста — это немного, учитывая, что в команде их 20-22, но, если посчитать в процентном соотношении, это 30-35% команды. У этих игроков наработанные связи, наигранные комбинации, они могут решать серьезные задачи, и т.д. Поэтому, повторюсь: если хотя бы один игрок выпадает, сегодня для тренера это проблема.

- На ваш взгляд, команды будут играть осторожно или покажут зрелищный футбол?

- Не знаю, как насчет забитых мячей, но и одни, и другие, хотят атаковать. Поэтому осторожного футбола, думаю, мы не увидим, возможно, только с первых минут, пока команды будут "вкатываться" в игру. Но как только кто-то забьет, на мой взгляд, игра раскроется и будет достаточно эмоциональной, ведь ставки очень высоки.