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Стало известно место проведения матча Колос - Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Колос домашний поединок сыграет на поле соперника

Стало известно место проведения матча Колос - Динамо
Новина українською

Матч 32-го тура украинской Премьер-лиги "Колос" - "Динамо" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Игра пройдет без зрителей.

Напомним, что все матчи 32-го тура УПЛ по регламенту пройдут в один день - в воскресенье, 19-го июля. Команды второй шестерки сыграют в 17:00, команды первой шестерки - в 19:30.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.07.2020 в 15:15
матч века--клоуны
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