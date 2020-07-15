Премьер-лига
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Стало известно место проведения матча Колос - Динамо
Колос домашний поединок сыграет на поле соперника
Матч 32-го тура украинской Премьер-лиги "Колос" - "Динамо" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Игра пройдет без зрителей.
Напомним, что все матчи 32-го тура УПЛ по регламенту пройдут в один день - в воскресенье, 19-го июля. Команды второй шестерки сыграют в 17:00, команды первой шестерки - в 19:30.
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Источник:УПЛ
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alex.belogubko (одесса)
15.07.2020 в 15:15
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