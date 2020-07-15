  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь намерен взять реванш у Ворсклы за полуфинал Кубка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь намерен взять реванш у Ворсклы за полуфинал Кубка

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом заявил игрок азовцев Дмитрий Топалов

Мариуполь намерен взять реванш у Ворсклы за полуфинал Кубка
Новина українською

Игрок "Мариуполя" Дмитрий Топалов в эфире ТК "Футбол" рассказал о серьезности намерений команды в матче 31-го тура УПЛ с "Ворсклой".

"Нужно забить игру с "Олимпиком" (1:4). Я считаю, что сейчас обыграть Полтаву и выйти в плей-офф - это самое главное.

Мы с ними очень часто встречались за последний месяц. Друг друга хорошо знаем. Ну и за Кубок Украины хочется взять реванш", - подчеркнул Дмитрий Топалов.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Мариуполь" состоится в четверг 16 июля и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Дмитрий Топалов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...