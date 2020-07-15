Мариуполь намерен взять реванш у Ворсклы за полуфинал Кубка

Игрок "Мариуполя" Дмитрий Топалов в эфире ТК "Футбол" рассказал о серьезности намерений команды в матче 31-го тура УПЛ с "Ворсклой".

"Нужно забить игру с "Олимпиком" (1:4). Я считаю, что сейчас обыграть Полтаву и выйти в плей-офф - это самое главное.

Мы с ними очень часто встречались за последний месяц. Друг друга хорошо знаем. Ну и за Кубок Украины хочется взять реванш", - подчеркнул Дмитрий Топалов.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Мариуполь" состоится в четверг 16 июля и начнется в 17:00.