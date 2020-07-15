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Мариуполь намерен взять реванш у Ворсклы за полуфинал Кубка
Об этом заявил игрок азовцев Дмитрий Топалов
Игрок "Мариуполя" Дмитрий Топалов в эфире ТК "Футбол" рассказал о серьезности намерений команды в матче 31-го тура УПЛ с "Ворсклой".
"Нужно забить игру с "Олимпиком" (1:4). Я считаю, что сейчас обыграть Полтаву и выйти в плей-офф - это самое главное.
Мы с ними очень часто встречались за последний месяц. Друг друга хорошо знаем. Ну и за Кубок Украины хочется взять реванш", - подчеркнул Дмитрий Топалов.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Мариуполь" состоится в четверг 16 июля и начнется в 17:00.
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Источник:ТК Футбол
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