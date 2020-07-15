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За 6 дней Мариуполь "накатает" на автобусе 2800 километров

Премьер-лига
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Затяжное выездное турне азовцев

За 6 дней Мариуполь "накатает" на автобусе 2800 километров
Новина українською

Сегодня в обед (17 июля) "Мариуполь" отправился в свое очередное выездное турне.

Азовцы отправились в Полтаву, где в четверг сразятся с местной "Ворсклой" в рамках 31-го тура УПЛ. Преодолев почти 500 км на клубном автобусе, мариупольцы прибудут в Полтаву вечером.

А уже в пятницу "Мариуполь" вновь отправятся в путь. На этот раз в Киев (а это еще 350 км). Переночевав в столице, в субботу утром мариупольцы также на автобусе возьмут курс на Львов, который находится в 550 км к западу от Киева.

Сыграв в воскресенье вечером со "Львовом", автобус командой вернется в Мариуполь (это еще 1400 км).

Таким образом, очередная игровая "командировка" команды продлится 6 дней. За это время азовцы сыграют два матча и преодолеют на автобусе порядка 2800 км.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) ФК Львов
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Источник:
ФК Мариуполь

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