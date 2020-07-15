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Де Пена: Два финала. Все зависит от нас

Премьер-лига
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В Киеве понимают важность двух последних туров

Де Пена: Два финала. Все зависит от нас
Новина українською

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена полностью осознает важность двух последних матчей киевлян в УПЛ – с "Зарей" и "Колосом".

"Две игры. Два финала. Все зависит от нас", — написал де Пена в Instagram.

Напомним, что в четверг, 16-го июля, "Динамо" примет луганскую "Зарю", а в воскресенье 19 июля сыграет условно выездной матч с "Колосом" на "Олимпийском".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Карлос де Пена
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