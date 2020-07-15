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Calciomercato: Милан продолжает следить за Миколенко

Премьер-лига
(2 голосов)

Россонери ищут левого защитника

Calciomercato: Милан продолжает следить за Миколенко
Новина українською

"Милан" продолжает сохранять интерес к левому защитнику "Динамо" Виталию Миколенку.

Как сообщает Calciomercato, тренерский штаб "россонери" не совсем доволен игрой Тео Эрнандеса и продолжает поиски конкурента по позиции.

Клуб рассматривает несколько вариантов на данную позицию, в том числе и украинца. В плюсах игрока "Милан" видит относительную молодость и перспективность, в минусах же - высокая цена и отсутствие у него паспорта ЕС.

Также сообщается, что "Милан" рассматривал кандидатуры Энтони Робинсона из "Уигана" и Матиаса Виньи из "Палмейраса", но сейчас эта пара игркоов не является лидерами шорт-листа.

Отметим, что слухи о Миколенко в "Милане" появились летом прошлого года и с переменным успехом продолжают всплывать как в итальянской, так и в украинской прессе.

Transfermarkt оценивает украинского защитника в 9 млн евро, а его контракт с киевским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Милан Виталий Миколенко
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Комментарии (4)
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Jus71e (Днепр)
15.07.2020 в 19:13
А Украина уже не в ЕС???
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.07.2020 в 19:09
Сталкер?
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Инспектор ( )
15.07.2020 в 18:51
Слежка что, даже не скрытая?
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krakow (Херсон)
15.07.2020 в 18:32
А Миколенко,продолжает следить,за "полицейским с рублевки".
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