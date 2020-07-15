Calciomercato: Милан продолжает следить за Миколенко

"Милан" продолжает сохранять интерес к левому защитнику "Динамо" Виталию Миколенку.

Как сообщает Calciomercato, тренерский штаб "россонери" не совсем доволен игрой Тео Эрнандеса и продолжает поиски конкурента по позиции.

Клуб рассматривает несколько вариантов на данную позицию, в том числе и украинца. В плюсах игрока "Милан" видит относительную молодость и перспективность, в минусах же - высокая цена и отсутствие у него паспорта ЕС.

Также сообщается, что "Милан" рассматривал кандидатуры Энтони Робинсона из "Уигана" и Матиаса Виньи из "Палмейраса", но сейчас эта пара игркоов не является лидерами шорт-листа.

Отметим, что слухи о Миколенко в "Милане" появились летом прошлого года и с переменным успехом продолжают всплывать как в итальянской, так и в украинской прессе.

Transfermarkt оценивает украинского защитника в 9 млн евро, а его контракт с киевским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.