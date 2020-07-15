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Резервисты и Тайсон: стал известен стартовый состав Шахтера на матч с Колосом
Тайсон будет отдуваться за всех
Стал известен состав Шахтера на матч 31-го тура УПЛ с Колосом.
Интересно, что в основе Луиш Каштру выпустил в основном резервистов, разбавив данный состав Тайсоном.
Шахтер: Трубин, Вакула, Витао, Хочолава, Сиприано, Майкон, Пихаленок, Маркос, Мудрик, Тайсон, Сикан.
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Додо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Бондаренко, Мораес.
Колос: Кучеренко, Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, Антюх, Д. Костышин, Смирный, Морозко, Бондаренко.
Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховский, Данфа, Сенько.
Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.