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Резервисты и Тайсон: стал известен стартовый состав Шахтера на матч с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Тайсон будет отдуваться за всех

Резервисты и Тайсон: стал известен стартовый состав Шахтера на матч с Колосом
Новина українською

Стал известен состав Шахтера на матч 31-го тура УПЛ с Колосом.

Интересно, что в основе Луиш Каштру выпустил в основном резервистов, разбавив данный состав Тайсоном.

Шахтер: Трубин, Вакула, Витао, Хочолава, Сиприано, Майкон, Пихаленок, Маркос, Мудрик, Тайсон, Сикан.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Додо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Бондаренко, Мораес.

Колос: Кучеренко, Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, Антюх, Д. Костышин, Смирный, Морозко, Бондаренко.

Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховский, Данфа, Сенько.

Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
15.07.2020 в 18:33
Хороший состав!
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