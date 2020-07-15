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Максимов: Основа Ворсклы уже ушла в отпуск. Не думали, что Мариуполь проиграет Олимпику

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане не ожидали осечки азовцев

Максимов: Основа Ворсклы уже ушла в отпуск. Не думали, что Мариуполь проиграет Олимпику
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол рассказал о своем решении доигрывать сезон УПЛ молодежным составом.

"Хотим проверить молодых ребят, перспективных, на кого рассчитывать в дальнейшем. Сейчас U-21 и U-19 нет и мы дали шанс проявить себя молодым ребятам.

Мы раньше ушли в отпуск, такая ситуация. Не думали, что "Мариуполь" проиграет "Олимпику" 1:4. Это решение мы приняли еще до матча "Мариуполя", – сказал Максимов.

Напомним, что после поражения "Мариуполя" "Ворскла" еще сохраняет шансы попасть в плей-офф за Лигу Европы. При этом, очный матч конкурентов состоится в четверг 16 июля.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ТК Футбол

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