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Вакула дебютировал за Шахтер в официальном матче
Первый официальный матч хавбека в футболке горняков
Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула вышел в стартовом составе своей команды на матч 31-го тура с "Колосом".
Для Владислава это первый официальный матч в футболке "горняков".
Футболист трижды попадал в заявку своей команды на матчи УПЛ, но на поле не появлялся.
Также отметим, что за "Мариуполь", за который Вакула играл в аренде, хавбек провел 52 матча, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
Напомним, что матч начался в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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