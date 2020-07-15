Вакула дебютировал за Шахтер в официальном матче

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула вышел в стартовом составе своей команды на матч 31-го тура с "Колосом".

Для Владислава это первый официальный матч в футболке "горняков".

Футболист трижды попадал в заявку своей команды на матчи УПЛ, но на поле не появлялся.

Также отметим, что за "Мариуполь", за который Вакула играл в аренде, хавбек провел 52 матча, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, что матч начался в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.