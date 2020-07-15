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Федецкий: Психологически Динамо однозначно будет сложнее, чем Заре

Премьер-лига
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Артем ставит на боевую ничью

Федецкий: Психологически Динамо однозначно будет сложнее, чем Заре
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями о предстоящем матче 31-го тура УПЛ "Динамо" – "Заря".

"Психологически "Динамо" однозначно будет сложнее. От них всегда ждут чемпионства. В текущем сезоне они уже потеряли этот шанс, а если команда Алексея Михайличенко проигрывает еще и борьбу за второе место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов, такой результат, без преувеличения, будет провалом.

Поэтому хозяева в матче с "Зарей" на карту поставят все. "Заря" сейчас в хорошей форме. Команда Виктора Скрипника не боится грандов, демонстрируя яркий футбол. Они заслужили быть сейчас на том месте, где находятся.

Да, не всегда у луганчан выходит достигать результата, но видно, что команда растет. Предположу, что встреча на "Олимпийском" завершится боевой ничьей", – сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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