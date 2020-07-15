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Резник: Читал в интернете, что мной якобы интересуется польская Легия

Премьер-лига
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Резник: Читал в интернете, что мной якобы интересуется польская Легия
Новина українською

Голкипер "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Дмитрий Резник прокомментировал информацию о том, что его персоной заинтересовалась польская "Легия".

"Что касается моих планов, то у меня с "Ворсклой" контракт до 2022 года. Я читал в интернете, что мной якобы интересуется польская "Легия".

Конечно, мне в будущем хотелось бы попробовать свои силы в европейском чемпионате, в сильном клубе. Но этим вопросом будет заниматься клуб. Мое дело - хорошо тренироваться, играть и помогать команде достойно выступить в чемпионате", – сказал Ризнык.

Напомним, что СМИ сообщали о том, что польский клуб предлагал полтавчанам за вратаря 500 тысяч евро, однако данная сумма не устроила "Ворсклу".

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Резников Легия (Варшава) Андрей Ризнык
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