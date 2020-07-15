День дебютов. Шахтёр - Колос 2:0

Оба наставника на фоне отсутствия турнирных задач решили не перегружать футболистов тактической борьбой, выпустив практически полностью дублирующие составы. У номинальных хозяев выделялось имя Тайсона, который мало того, что вышел в старте, так ещё и капитанскую повязку не получил.

Он, безусловно, был главной звездой на поле. Бразилец в два, а то и в три раза быстрее анализировал ситуацию. Это больше напоминало выступление приглашённой звезды на детском утреннике.

Понятно, что при игре в таких составах ожидать какого-либо качества от двух команд не приходилось. Да, футболисты старались, показывали неплохие скорости. Однако общая тактическая выучка вместе с принятием решений и их скоростью сильно хромала.

Впрочем, редкие моменты соперники создавали. Лучший из них в первом тайме был у ковалёвцев: Емец навесил слева, а Костышину-младшему не хватило миллиметров, чтобы замкнуть.

Также было несколько неплохих дальних ударов от Морозко. А у "Шахтёра" старался Сикан, несколько раз выскочив под острым углом на ворота, но во всех случаях Даниил не придумал, как завершить эпизод.

К слову, самое перспективное украинское трио "горняков" в атаке - Вакула, Мудрик, Сикан - довольно активно и уверенно начало поединок. Однако хватило парней минут на 20, после чего игра у них начала разваливаться. Не столько из-за отсутствия физики, сколько из-за психологической неустойчивости.

Вторую половину "Шахтёр" начал с быстрого гола: Сиприано пробежал всю левую бровку в надежде на пас, и получил его от Маркоса Антонио, завершив контратаку ударом метров с десяти мимо Кучеренко.

Порадовать себя голом мог и Сикан, однако при выходе один на один затянул с решением: и не пробил, и не сделал пас на партнёров, да ещё и начал выпрашивать пенальти за игру рукой у соперника, которой не было.

Луиш Каштру на заключительную треть матча усилил игру пятью футболистами основного состава, поэтому можно было не сомневаться, что победу "Шахтёр" удержит. Правда, лидеры команды также не включали максимальные обороты и, похоже, вышли больше на поле ради поддержания формы.

"Колос" по мере своих сил и возможностей пытался как-то добраться к воротам самого молодого капитана в истории дончан Трубина, но получалось это очень редко. Очередной мощный удар Морозко издали прямо в голкипера, пожалуй, был лучшим моментом гостей за вторую 45-минутку.

Финальным аккордом стал точный удар Мораеса в ещё одной контратаке: Марлос слева сделал передачу, Жуниор замкнул.

Оба наставника проверили в деле резерв: Вакула, Кучеренко, Сенько сегодня впервые вышли за свои команды в официальном матче, Сиприано отметился дебютным голом за первую команду "горняков", а Мудрик первый раз оказался на поле в составе дончан с первых минут. Полезный матч для понимания перспектив футболистов. Посмотрим, кто из них в будущем использует этот шанс тренерского штаба.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Михаил Маланчук (Черновицкая область)

Шахтер - Колос 2:0

Гол: Маркиньос Сиприано 49, Жуниор Мораес 90+4

Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Тайсон, Маркос Антонио, Владислав Вакула (Николай Матвиенко 82), Майкон де Андраде (Манор Соломон 63), Маркиньос Сиприано, Даниил Сикан (Жуниор Мораес 63), Витао, Александр Пихалёнок (Алан Патрик 63), Михаил Мудрик (Марлос 63)

Колос: Евгений Кучеренко, Максим Максименко, Евгений Смирный (Кирилл Сенько 75), Денис Антюх, Евгений Морозко (Станислав Сорокин 75), Александр Бондаренко (Олег Кожушко 78), Денис Костышин (Павел Ореховский 65), Владислав Емец, Вадим Парамонов, Евгений Ефремов, Евгений Задоя (Андрей Богданов 65)

Предупреждения: Давид Хочолава 71, Жуниор Мораес 81 - Денис Антюх 60