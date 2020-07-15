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День дебютов. Шахтёр - Колос 2:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Резерв чемпиона обыграл резерв дебютанта УПЛ

День дебютов. Шахтёр - Колос 2:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Оба наставника на фоне отсутствия турнирных задач решили не перегружать футболистов тактической борьбой, выпустив практически полностью дублирующие составы. У номинальных хозяев выделялось имя Тайсона, который мало того, что вышел в старте, так ещё и капитанскую повязку не получил.

Он, безусловно, был главной звездой на поле. Бразилец в два, а то и в три раза быстрее анализировал ситуацию. Это больше напоминало выступление приглашённой звезды на детском утреннике.

Понятно, что при игре в таких составах ожидать какого-либо качества от двух команд не приходилось. Да, футболисты старались, показывали неплохие скорости. Однако общая тактическая выучка вместе с принятием решений и их скоростью сильно хромала.

Впрочем, редкие моменты соперники создавали. Лучший из них в первом тайме был у ковалёвцев: Емец навесил слева, а Костышину-младшему не хватило миллиметров, чтобы замкнуть.

Также было несколько неплохих дальних ударов от Морозко. А у "Шахтёра" старался Сикан, несколько раз выскочив под острым углом на ворота, но во всех случаях Даниил не придумал, как завершить эпизод.

К слову, самое перспективное украинское трио "горняков" в атаке - Вакула, Мудрик, Сикан - довольно активно и уверенно начало поединок. Однако хватило парней минут на 20, после чего игра у них начала разваливаться. Не столько из-за отсутствия физики, сколько из-за психологической неустойчивости.

Вторую половину "Шахтёр" начал с быстрого гола: Сиприано пробежал всю левую бровку в надежде на пас, и получил его от Маркоса Антонио, завершив контратаку ударом метров с десяти мимо Кучеренко.

Порадовать себя голом мог и Сикан, однако при выходе один на один затянул с решением: и не пробил, и не сделал пас на партнёров, да ещё и начал выпрашивать пенальти за игру рукой у соперника, которой не было.

Луиш Каштру на заключительную треть матча усилил игру пятью футболистами основного состава, поэтому можно было не сомневаться, что победу "Шахтёр" удержит. Правда, лидеры команды также не включали максимальные обороты и, похоже, вышли больше на поле ради поддержания формы.

"Колос" по мере своих сил и возможностей пытался как-то добраться к воротам самого молодого капитана в истории дончан Трубина, но получалось это очень редко. Очередной мощный удар Морозко издали прямо в голкипера, пожалуй, был лучшим моментом гостей за вторую 45-минутку.

Финальным аккордом стал точный удар Мораеса в ещё одной контратаке: Марлос слева сделал передачу, Жуниор замкнул.

Оба наставника проверили в деле резерв: Вакула, Кучеренко, Сенько сегодня впервые вышли за свои команды в официальном матче, Сиприано отметился дебютным голом за первую команду "горняков", а Мудрик первый раз оказался на поле в составе дончан с первых минут. Полезный матч для понимания перспектив футболистов. Посмотрим, кто из них в будущем использует этот шанс тренерского штаба.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Михаил Маланчук (Черновицкая область)
Шахтер - Колос 2:0
Гол: Маркиньос Сиприано 49, Жуниор Мораес 90+4
Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Тайсон, Маркос Антонио, Владислав Вакула (Николай Матвиенко 82), Майкон де Андраде (Манор Соломон 63), Маркиньос Сиприано, Даниил Сикан (Жуниор Мораес 63), Витао, Александр Пихалёнок (Алан Патрик 63), Михаил Мудрик (Марлос 63)
Колос: Евгений Кучеренко, Максим Максименко, Евгений Смирный (Кирилл Сенько 75), Денис Антюх, Евгений Морозко (Станислав Сорокин 75), Александр Бондаренко (Олег Кожушко 78), Денис Костышин (Павел Ореховский 65), Владислав Емец, Вадим Парамонов, Евгений Ефремов, Евгений Задоя (Андрей Богданов 65)
Предупреждения: Давид Хочолава 71, Жуниор Мораес 81 - Денис Антюх 60

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (20)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.07.2020 в 22:29
Колос норм, особливо в 1 таймі. Таже враження що після поразки від Зорі Засуха пообіцяв їм видавати з/п зерном та олією, як пайщикам, а не грошима, якщо не будуть рвати жили ггг. А молодь кротів треба іще обкатувати в Маріуполі_))
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Геродот (Винница)
15.07.2020 в 22:04
Это была игра, которая ничего для обеих команд не решала. Шахтер - давно чемпион, Колос - твердый аутсайдер первой шестерки. Поэтому Каштру реши проверить молодежь, выпустив на поле только двух твердых игроков основы - Тайсона и Маркоса Антонио. С точки зрения результата - игра получилась, ведь три очка в кармане. Но вот игра молодежи как-то не впечатлила, особенно тех, кого в начале сезона называли как тех, кто реально может претендовать на основу. Это касается в первую очередь Сикана, а также Мудрика. Оба допускали много брака, не реализовывали стопроцентные голевые моменты (Сикан). Слабо как всегда, выглядел, несмотря на гол, Сиприано. Разочаровал Вакула. Мужик поиграл немало в вышке в Мариуполе, показывай себя, стучись в основу, ан нет. Сыграл бледно, во втором тайме его фамилии почти не было слышно. Такое впечатление, что он сам в себя не верит. Скорее всего опять отдадут в аренду. Но я отметил бы Витао. Несмотря на отдельные помарки, играет спокойно, хорошо выбирает позицию Думаю, он заиграет, ему просто нужно больше игровой практики. Что касается Колоса, то я думал, что против по сути дубля Шахтера они покажут себя. Но нет. Владение мячом 39:61 в пользу Шахтера и 0:2. Причина очевидна - невысокое мастерство большинства игроков команды. А ведь Колос еще будет бороться за Лигу Европы. Только что там с такой игрой делать?
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0
-1
Геродот (Винница)
15.07.2020 в 21:43
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0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
15.07.2020 в 21:44
-+
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0
0
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scorpius (Ck)
15.07.2020 в 21:46
=
0
0
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svat1303 (Днепр)
15.07.2020 в 21:17
Колос недокоманда.В следующем сезоне вылетит в 1 лигу.
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+1
-6
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ПетроФ (Луцьк)
15.07.2020 в 21:10
основа 6 українців і 5 бразіл. Закінчувало матч вже 3 українця. академія працює))
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+4
-4
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таврия19752009 (симферополь)
15.07.2020 в 21:13
А в Динамо Депе на и Вербич тащут все команду.Остальные как кегли.а потом в ЛЕ всяким колхозам влетают
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+7
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
15.07.2020 в 21:28
Бальшой шахтьор Бразілія.
+2
-2
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scorpius (Ck)
15.07.2020 в 21:14
А кто сказал, что все выходцы академии обязаны играть? Помимо Шахтера они еще в других командах светятся, а у чемпиона помимо молодняка еврокубковые задачи имеются. В отличие от остальных)
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+4
-2
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таврия19752009 (симферополь)
15.07.2020 в 21:14
Депе на и Вербич -это академия Динамо?Про темниньких я вообще молчу)
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+5
-4
Директор холдинга (Ясный)
15.07.2020 в 21:38
Как и Кендзера с Караваем. У их вселенной Плюк все так.
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
15.07.2020 в 21:09
Не так уж и молодо. Тайсон, Марлос и Мораес вечная молодёжь)))...
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+6
-2
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scorpius (Ck)
15.07.2020 в 21:19
Без Тайсона в атаке вообще был бы детский сад. Ма- и Мо- вышли для игровой практики, сезон то еще не окончен.
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+5
0
Володимирович (Кременчуг)
15.07.2020 в 21:25
simargl, ну тож на заміну...(окрім Тайсона) , а основа то всеж була молода! Ти мабуть засмутився, що такий склад не грав з Десною??))) Думаю такому складу Десна не програла би)))
+2
-1
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scorpius (Ck)
15.07.2020 в 21:06
Как только к "деду" Тайсону добавилось соучастников, то сразу Шахтер прибрал игру к своим ногам. Мору с двадцаткой!
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+4
-1
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scorpius (Ck)
15.07.2020 в 21:02
Молодо-зелено, но местами неплохо.
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+3
-3
Володимирович (Кременчуг)
15.07.2020 в 20:58
Не погано, не погано! Я надія , що Каштру буде планово і урівноваженно омолоджувати склад, а омолоджувати, бачимо, є ким!!!
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+5
-3
Володимирович (Кременчуг)
15.07.2020 в 20:59
Забув додати : на відміну від Фонсеки!!!
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+6
-1
Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 20:57
Тренировка с повышеной ответственностью.
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+5
0


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