Алиев: Смена тренера в Динамо? Об этом лучше спросить у Суркиса

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев высказался о шансах команд в предстоящем матче 31-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

"На мой взгляд, шансы команд на победу равны. Не думаю, что фактор своего поля будет иметь для "Динамо" какое-то преимущество. У луганчан хорошая команда, качественный тренер и в этом сезоне они доказали неслучайность борьбы за второе место.

Если честно, за нашим чемпионатом сейчас не слежу, игры "Динамо" тоже не смотрю. Хотя наблюдал за кубковым финалом киевлян с "Ворсклой". Игра "Динамо" не впечатлила. Полтавчане дали бой и могли выиграть у "Динамо".

Нужна ли смена главного тренера в "Динамо" по итогам сезона? Не знаю. Об этом лучше спросить президента клуба Игоря Суркиса", – отметил Алиев.

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" состоится в четкрг 16 июля и начнется в 19:00.