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Виктор Мороз: Класс игроков Динамо повыше, и они это должны доказывать в каждой игре
Киевлянам осталось сыграть с Зарей и Колосом
Наставник "Динамо-U16" Виктор Мороз поделился ожиданиями от матча 31-го тура УПЛ "бело-синих" с луганской "Зарей".
- Ожидаю только победу, нам нужен результат. Жаль, что не будет зрителей, но болельщиков всегда не хватает и даже когда их не так много, хочется, чтобы их было побольше.
- Статус поединка с "Зарей" - финал?
- Конечно, последние игры - каждая как финал.
- Смогут ли динамовцы переключиться после ничьи с "Александрией"?
- Я думаю, что смогут. Возможно, это будет трудно, но они просто обязаны переключиться и сделать все, чтобы добиться победы.
- За счет чего динамовцы могут одержать победу в матче с "Зарей"?
- На первое место выйдут характер и настрой на эту игру. Думаю, это зависит от тренерского штаба и ему по силам настроить команду.
- Какие преимущества есть на стороне киевлян?
- Думаю, все-таки класс динамовцев повыше, и они это должны доказывать в каждой игре и особенно в матчах с хорошими соперниками.
- Что луганчане могут противопоставить "Динамо"?
- Практически тоже самое - настрой, характер, желание. Есть, за что бороться. Будет настоящий финал.
- Вербич сейчас - один из лидеров команды, забивает голы, берет инициативу на себя. Это самая значимая фигура в составе киевлян на данный момент?
- Одна из значимых. Одного человека нельзя выделять. Но на сегодняшний день, да, он имеет большое значение в команде. Будет ли он играть на позиции центрфорвада в поединке с "Зарей"? Увидим, когда будет стартовый состав на игру.