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Виктор Мороз: Класс игроков Динамо повыше, и они это должны доказывать в каждой игре

Премьер-лига
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Киевлянам осталось сыграть с Зарей и Колосом

Виктор Мороз: Класс игроков Динамо повыше, и они это должны доказывать в каждой игре
Новина українською

Наставник "Динамо-U16" Виктор Мороз поделился ожиданиями от матча 31-го тура УПЛ "бело-синих" с луганской "Зарей".

- Ожидаю только победу, нам нужен результат. Жаль, что не будет зрителей, но болельщиков всегда не хватает и даже когда их не так много, хочется, чтобы их было побольше.

- Статус поединка с "Зарей" - финал?

- Конечно, последние игры - каждая как финал.

- Смогут ли динамовцы переключиться после ничьи с "Александрией"?

- Я думаю, что смогут. Возможно, это будет трудно, но они просто обязаны переключиться и сделать все, чтобы добиться победы.

- За счет чего динамовцы могут одержать победу в матче с "Зарей"?

- На первое место выйдут характер и настрой на эту игру. Думаю, это зависит от тренерского штаба и ему по силам настроить команду.

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- Какие преимущества есть на стороне киевлян?

- Думаю, все-таки класс динамовцев повыше, и они это должны доказывать в каждой игре и особенно в матчах с хорошими соперниками.

- Что луганчане могут противопоставить "Динамо"?

- Практически тоже самое - настрой, характер, желание. Есть, за что бороться. Будет настоящий финал.

- Вербич сейчас - один из лидеров команды, забивает голы, берет инициативу на себя. Это самая значимая фигура в составе киевлян на данный момент?

- Одна из значимых. Одного человека нельзя выделять. Но на сегодняшний день, да, он имеет большое значение в команде. Будет ли он играть на позиции центрфорвада в поединке с "Зарей"? Увидим, когда будет стартовый состав на игру.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Мороз Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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