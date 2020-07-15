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Заря прибыла на матч с Динамо с Тымчиком и Михайличенко, но без Леднева

Премьер-лига
(1 голосов)

Также у луганчан проблемы с вратарями

Заря прибыла на матч с Динамо с Тымчиком и Михайличенко, но без Леднева
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16 июля в Киеве состоится центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет луганскую "Зарю".

Луганская команда уже прибыла в Киев и провела предигровую тренировку на арене им.Банникова.

В Киев вместе с командой не полетели несколько игроков луганчан. Это травмированные вратари Заури Махарадзе и Василе Николе. В этой связи в последней игре с "Колосом" вынужденно в заявку был включен также восстанавливающийся после травмы Никита Шевченко. Поэтому основною ставку в последних матчах чемпионата Виктор Скрипник делает на 20-летнего Дмитрия Мацапуру.

Также в Киеве против "Динамо" по условиям арендного договора не сможет сыграть полузащитник Богдан Леднев. В то же время, другой динамовец, защитник Александр Тымчик готовится к игре.

В то же время, несмотря на сообщение в прессе о подписании контракта с "Андерлехтом", к матчу с "Динамо" и следующему поединку против "Десны" готовится полузащитник Богдан Михайличенко.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Динамо (Киев) Заури Махарадзе Богдан Михайличенко Богдан Леднев Александр Тымчик Дмитрий Мацапура Василе Николе
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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
15.07.2020 в 22:15
При таком раскладе с составом у Зари, думаю исход матча в Киеве предрешен.
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