Заря прибыла на матч с Динамо с Тымчиком и Михайличенко, но без Леднева

16 июля в Киеве состоится центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет луганскую "Зарю".

Луганская команда уже прибыла в Киев и провела предигровую тренировку на арене им.Банникова.

В Киев вместе с командой не полетели несколько игроков луганчан. Это травмированные вратари Заури Махарадзе и Василе Николе. В этой связи в последней игре с "Колосом" вынужденно в заявку был включен также восстанавливающийся после травмы Никита Шевченко. Поэтому основною ставку в последних матчах чемпионата Виктор Скрипник делает на 20-летнего Дмитрия Мацапуру.

Также в Киеве против "Динамо" по условиям арендного договора не сможет сыграть полузащитник Богдан Леднев. В то же время, другой динамовец, защитник Александр Тымчик готовится к игре.

В то же время, несмотря на сообщение в прессе о подписании контракта с "Андерлехтом", к матчу с "Динамо" и следующему поединку против "Десны" готовится полузащитник Богдан Михайличенко.