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Костышин: Несмотря на неосновной состав Шахтера, все равно большая разница в скорости и мастерстве

Премьер-лига
(1 голосов)

В то же время, тренер Колоса доволен игрой своей команды

Костышин: Несмотря на неосновной состав Шахтера, все равно большая разница в скорости и мастерстве
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подвел итог матча 31-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:2) на традиционной послематчевой пресс-конференции.

– Комментарий простой: команда старалась, было большое желание. Играли обновленным составом. Очень хотели добыть с "Шахтером" какие-то очки, хотя понимаем, что это сложно. Несмотря на то, что соперник играл не основным составом, все равно большая разница в скорости и мастерстве. Мы выглядели хорошо, но класс есть класс. Тяжело весь матч оставаться с "Шахтером" на равных. А когда на замену вышли все звезды, нам стало сложнее. Старались, создали немало моментов… "Шахтер" сильнее – это нужно признать. А своих ребят хочу только поблагодарить за отношение, за то, что мы не отсиживались в обороне, играли в атаку. Мы это всегда делаем. Неплохой матч для нас. Конечно, хотелось бы добывать очки, но пока так.

– Какие планы на межсезонье? Какие позиции у вас проблемные?

– Еще рано говорить о межсезонье. У нас впереди матч с "Динамо", к которому будет очень много внимания. У меня есть коллектив, который должен выигрывать в переходных поединках. Если так случилось, что у нас есть переходные матчи – мы должны побеждать. Шанс выйти в еврокубки может быть раз в жизни. Ребята могут вписать свои имена и имя клуба "Колос" (Ковалевка) в историю. О межсезонье вообще не может идти речи, потому что наша команда готовится к этим матчам.

– Удивлены ли вы такой борьбе за второе место? Чья игра из претендентов вам больше нравится?

– Думаю, всем нравится игра "Зари": очень качественная, поставленная, в атаку. Там подобрали футболистов, которые умеют открываться между линиями, хорошо работают с мячом. И команда здорово прессингует.

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В статье: Руслан Костышин Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Шахтер

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