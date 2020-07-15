  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Козьбан: Шабанов - ключевой игрок Динамо. Красавчик, что добился своего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козьбан: Шабанов - ключевой игрок Динамо. Красавчик, что добился своего

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, игроки скоро станут родственниками

Козьбан: Шабанов - ключевой игрок Динамо. Красавчик, что добился своего
Новина українською

Форвард "Агробизнеса" Дмитрий Козьбан рассказал о почти родственных связях с защитником "Динамо" Артемом Шабновым.

— Ты говорил, что Шабанов – твой будущий родственник.

— Да это я так шучу. Мы еще когда в Луцке играли за "Волынь", с женой познакомили его с ее сестрой Юлей, вот они уже давно вместе. Может, в будущем и будем какими-то родственниками.

— Получается, ты с Шабановым часто общаешься.

— Да мы общаемся хорошо, он молодец, и раньше всегда хотел играть за "Динамо" и в сборную попасть. Красавчик, что добился своего. На данный момент, считаю, он ключевой игрок, так как играет все игры в составе и пока не видно, кто его может заменить на этой позиции. Хотелось бы только, чтобы результаты команды были лучше. Желаю им этого.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Козьбан Динамо (Киев) Артем Шабанов Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...