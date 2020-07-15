Козьбан: Шабанов - ключевой игрок Динамо. Красавчик, что добился своего

Форвард "Агробизнеса" Дмитрий Козьбан рассказал о почти родственных связях с защитником "Динамо" Артемом Шабновым.

— Ты говорил, что Шабанов – твой будущий родственник.

— Да это я так шучу. Мы еще когда в Луцке играли за "Волынь", с женой познакомили его с ее сестрой Юлей, вот они уже давно вместе. Может, в будущем и будем какими-то родственниками.

— Получается, ты с Шабановым часто общаешься.

— Да мы общаемся хорошо, он молодец, и раньше всегда хотел играть за "Динамо" и в сборную попасть. Красавчик, что добился своего. На данный момент, считаю, он ключевой игрок, так как играет все игры в составе и пока не видно, кто его может заменить на этой позиции. Хотелось бы только, чтобы результаты команды были лучше. Желаю им этого.