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Мораес забил 20-й гол в УПЛ. Он стал 12 игроком в истории, кто достиг этого показателя
Жуниор, похоже, выиграет гонку бомбардиров во втором сезоне подряд
Матч против "Колоса" Жуниор Мораес начал на скамейке запасных, но выйдя на замену он перед финальным свистком успел отметиться забитым голом. Таким образом, в его активе 20 голов в 27 матчах чемпионата Украины. Правда, он не сможет улучшить свой показатель, ведь заработал желтую карточку и пропустит следующий тур.
Теоретически его еще может опередить Александр Филиппов, на счету которого 16 мячей. Но в двух последних турах его "Десне" предстоит сыграть с неуступчивыми "Александрией" и "Зарей". Если Филиппов в двух последних матчах не забьет пять мячей, то Мораес выигрывает гонку бомбардиров второй сезон подряд. В прошлом сезоне он забил 19 мячей.
Интересно, что Жуниор Мораес стал 12-м игроком в истории чемпионата Украины, кому удавалось за сезон забить два десятка мячей. При этом представители "Шахтера" в этом списке лидируют с заметным отрывом. Кроме Жуниора подобное достижение удавалось Матвееву, Воробью, Белику, Мхитаряну, Адриано, Тейшейре и Феррейре.
- Арсен Аваков ("Торпедо" Запорожье) - 1994/95 - 21 гол
- Тимерлан Гусейнов ("Черноморец") - 1995/96 - 20
- Олег Матвеев ("Шахтер") - 1996/97 - 21
- Сергей Ребров ("Динамо") - 1996/97 - 20
- Сергей Ребров ("Динамо") - 1997/98 - 22
- Максим Шацких ("Динамо") - 1999/00 - 20
- Андрей Воробей ("Шахтер") - 2000/01 - 21
- Максим Шацких ("Динамо") - 2002/03 - 22
- Алексей Белик ("Шахтер") - 2002/03 - 21
- Генрих Мхитарян ("Шахтер") - 2012/13 - 25
- Луис Адриано ("Шахтер") - 2013/14 - 20
- Алекс Тейшейра ("Шахтер") - 2015/16 - 22
- Факундо Феррейра ("Шахтер") - 2017/18 - 21
Добавим, что всего у Жуниора Мораеса 96 голов в чемпионатах Украины, которые он забил, выступая за донецкий "Металлург", "Динамо" и "Шахтер". В историческом рейтинге он занимает шестое место, отставание от Андрея Ярмоленко составляет три мяча.