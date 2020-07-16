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Мораес забил 20-й гол в УПЛ. Он стал 12 игроком в истории, кто достиг этого показателя

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор, похоже, выиграет гонку бомбардиров во втором сезоне подряд

Мораес забил 20-й гол в УПЛ. Он стал 12 игроком в истории, кто достиг этого показателя
UA-Футбол
Новина українською

Матч против "Колоса" Жуниор Мораес начал на скамейке запасных, но выйдя на замену он перед финальным свистком успел отметиться забитым голом. Таким образом, в его активе 20 голов в 27 матчах чемпионата Украины. Правда, он не сможет улучшить свой показатель, ведь заработал желтую карточку и пропустит следующий тур.

Теоретически его еще может опередить Александр Филиппов, на счету которого 16 мячей. Но в двух последних турах его "Десне" предстоит сыграть с неуступчивыми "Александрией" и "Зарей". Если Филиппов в двух последних матчах не забьет пять мячей, то Мораес выигрывает гонку бомбардиров второй сезон подряд. В прошлом сезоне он забил 19 мячей.

Интересно, что Жуниор Мораес стал 12-м игроком в истории чемпионата Украины, кому удавалось за сезон забить два десятка мячей. При этом представители "Шахтера" в этом списке лидируют с заметным отрывом. Кроме Жуниора подобное достижение удавалось Матвееву, Воробью, Белику, Мхитаряну, Адриано, Тейшейре и Феррейре.

  • Арсен Аваков ("Торпедо" Запорожье) - 1994/95 - 21 гол
  • Тимерлан Гусейнов ("Черноморец") - 1995/96 - 20
  • Олег Матвеев ("Шахтер") - 1996/97 - 21
  • Сергей Ребров ("Динамо") - 1996/97 - 20
  • Сергей Ребров ("Динамо") - 1997/98 - 22
  • Максим Шацких ("Динамо") - 1999/00 - 20
  • Андрей Воробей ("Шахтер") - 2000/01 - 21
  • Максим Шацких ("Динамо") - 2002/03 - 22
  • Алексей Белик ("Шахтер") - 2002/03 - 21
  • Генрих Мхитарян ("Шахтер") - 2012/13 - 25
  • Луис Адриано ("Шахтер") - 2013/14 - 20
  • Алекс Тейшейра ("Шахтер") - 2015/16 - 22
  • Факундо Феррейра ("Шахтер") - 2017/18 - 21

Добавим, что всего у Жуниора Мораеса 96 голов в чемпионатах Украины, которые он забил, выступая за донецкий "Металлург", "Динамо" и "Шахтер". В историческом рейтинге он занимает шестое место, отставание от Андрея Ярмоленко составляет три мяча.

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В статье: Сергей Ребров Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (3)
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Харьковчанин (Харків)
16.07.2020 в 11:14
Перше ім'я - це хохма!
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S_Shvets (Киев)
16.07.2020 в 11:29
Це не той
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Vantala (Kharkiv)
16.07.2020 в 11:10
Чорд, и тут аваков пролез...
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