  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Заря: после матча. LIVE
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Заря: после матча. LIVE

Премьер-лига
(1 голосов)

Встречаемся в 21:00

Динамо - Заря: после матча. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

Youtube-канал UA-Футбол оперативно после всех матчей 31 тура УПЛ проводит стрим по итогам предпоследнего игрового дня в высшем дивизионе нашей страны. Ведущий программы "Футбол Talk" Александр Рыженко вместе с приглашенными экспертами Александром Севидовым и Георгием Грошевым делятся своими впечатлениями от сражений "Динамо" - "Заря", "Десна" - "Александрия" и других игр мид-уика.

Начало стрима - сразу после финального свистка матча "Динамо" - "Заря" в 21:00. Не пропустите!

Оставляйте свои вопросы в чате - самые интересные из них прозвучат в эфире. Также пишите, что бы вы еще хотели увидеть в наших стримах. Нам важно ваше мнение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) канал UA-Футбол Динамо - Заря
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 12:08
когда будете гнать тупых судей и не возвращять на прежние места --этого добра у нас хватает а то думают они не заменимы и слуг футбола сократить много развелось бездельников
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...