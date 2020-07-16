Динамо - Заря: после матча. LIVE

Youtube-канал UA-Футбол оперативно после всех матчей 31 тура УПЛ проводит стрим по итогам предпоследнего игрового дня в высшем дивизионе нашей страны. Ведущий программы "Футбол Talk" Александр Рыженко вместе с приглашенными экспертами Александром Севидовым и Георгием Грошевым делятся своими впечатлениями от сражений "Динамо" - "Заря", "Десна" - "Александрия" и других игр мид-уика.

Начало стрима - сразу после финального свистка матча "Динамо" - "Заря" в 21:00. Не пропустите!

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