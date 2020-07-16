Динамо - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Кульминационный момент украинской Премьер-лиги - предпоследний тур чемпионата. "Динамо" и "Заря" должны будут определить "лишнего" в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Победа киевлян практически не оставит им конкуренцию за вторую строчку в таблице, а в случае выигрыша луганчан уже Киев останется в без ЛЧ на следующий сезон. Ничья же подарит шансы "Десне" впервые в истории выйти не просто в еврокубки, а сразу на старт в главном клубном турнире Старого света.

Когда и где состоится матч "Динамо" - "Заря"?

Поединок примет главная арена страны, где свои домашние встречи традиционно проводит киевская команда. Стартовый свисток на НСК "Олимпийский" прозвучит в четверг, 16 июля, в 19:00. Напомним, что игры украинского чемпионата продолжают проходить без зрителей на трибунах, поэтому за событиями во встрече можно будет наблюдать только онлайн.

Где смотреть матч "Динамо" - "Заря"?

Один из самых удобных способов отслеживать ход встречи - текстовая трансляция на UA-Футбол здесь. Если вы в дороге или по какой-то другой причине не сможете смотреть видео, вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного важного события на поле.

На телевидении встречу можно будет увидеть на эфирном канале "2+2". Телеканал доступен на Т2, в кабеле, спутнике и онлайн.

Легальную интернет-трансляцию игры покажут сразу несколько платформ. По подписке матч смотрите на официальном сайте группы "1+1" (1plus1.video). Первые 10 минут просмотр бесплатный. Месячная подписка вам обойдётся в 29,99 грн.

Также встречу можно будет увидеть бесплатно на сайте UA-Футбол в Youtube-плеерах канала FootballHub и официального канала "Динамо".

Сразу после финального свистка на UA-Футбол выйдет специальная программа, посвящённая итогам матча "Динамо" - "Заря" и всего 31 тура УПЛ. Александр Рыженко вместе с экспертами обсудит главные события центрального матча тура в частности, а также всего игрового дня в целом.

Послематчевое обсуждение игры LIVE