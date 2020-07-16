Герой футбольного дня. Анатолий Трубин

Крайне важно попасть в правильное окружение. В среду, где ты можешь расти и развиваться. В обойме "Шахтера" за спиной Андрея Пятова последние лет десять сидело немало талантливых и перспективных голкиперов. Однако ни одному из них так и не удалось раскрыться в донецкой команде на полную.

Из того, что мы видим сейчас, кажется, что их судьбу не повторит Анатолий Трубин. По крайней мере, шесть матчей в основном составе "Шахтера", когда в форме и обойме находится Андрей Пятов – многообещающее достижение. И не стоит говорить, что Трубин играет только в ненужных "Шахтеру" матчах. Это вчера был такой. А раньше он защищал ворота в поединках с "Десной" (дважды), "Зарей", "Колосом" – когда чемпионство еще не было добыто. Играл и против принципиального врага дончан киевского "Динамо". В таких матчах молодой голкипер набирается бесценного опыта.

И неважно, что в поединке против того же "Динамо" Анатолий Трубин наломал дров, подарив гол Карлосу Де Пене и нервничая в других эпизодах. После игры Луиш Каштру поддержал молодого вратаря, а пресса писала о дани необходимости. Каждый голкипер, даже самый обученный и перспективный, должен набить свои шишки.

На матч с "Колосом" Трубин вышел с капитанской повязкой на руке, хотя на поле находился опытный и авторитетный Тайсон. Очевидно, это был стратегический тренерский ход с целью оказания психологической поддержки. К тому же, таким решением Луиш Каштру переписал историю "Шахтера": он доверил капитанскую повязку самому молодому игроку, которые когда-либо выводили "горняков" на матч – 18 лет 349 дней.

А теперь сравним с эпохой Паулу Фонсеки. При практически таком же доминировании в чемпионате Украины, нынешний коуч "Ромы" доверился Трубину лишь однажды – в матче девятого тура чемпионата 2018/19 против "Мариуполя". Фонсека не развивал молодежь и ему это до сих пор ставят в вину. Луиш Каштру – тренер с совсем другой стратегией.

Кроме исторического капитанства Трубина, вчерашний матч запомнился болельщикам "Шахтера" дебютом Вакулы, дебютом в основном составе Михаила Мудрыка и Александра Пихалёнка. Получает свое игровое время и Витао, не говоря уже о Сиприано, Антонио или Майконе.

И теперь скажите, что матчи без турнирного веса не важны для донецкого "Шахтера"?