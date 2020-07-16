Василий Сачко обратился к УАФ с жалобой на Ворсклу

Василий Сачко, главный тренер "Ворсклы" в 2013-2019 годах, обратился к Украинской ассоциации футбола с жалобой на прежний клуб, сообщает Meta-ratings.

Бывший главный тренер "Ворсклы" подал иск в Палату по разрешению споров УАФ относительно невыполнения перед ним контрактных обязательств - задолженности по выплате заработной платы.

Напомним, что Василий Сачко как футболист играл в "Ворскле" в 2008-2012 годах, ставал с командой обладателем Кубка Украины. Под его руководством уже как тренера команда играла в еврокубках.