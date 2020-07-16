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Василий Сачко обратился к УАФ с жалобой на Ворсклу

Премьер-лига
(3 голосов)

Невыполнение обязательств по контракту

Василий Сачко обратился к УАФ с жалобой на Ворсклу
Новина українською

Василий Сачко, главный тренер "Ворсклы" в 2013-2019 годах, обратился к Украинской ассоциации футбола с жалобой на прежний клуб, сообщает Meta-ratings.

Бывший главный тренер "Ворсклы" подал иск в Палату по разрешению споров УАФ относительно невыполнения перед ним контрактных обязательств - задолженности по выплате заработной платы.

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Напомним, что Василий Сачко как футболист играл в "Ворскле" в 2008-2012 годах, ставал с командой обладателем Кубка Украины. Под его руководством уже как тренера команда играла в еврокубках.

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В статье: Ворскла (Полтава) Василий Сачко УАФ
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 12:35
Долг надо отдавать, это святое.
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0
vist2211 (Куала Лумпур)
16.07.2020 в 13:14
Смотря кому, я вот в мфо не отдаю и нормально.
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0
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