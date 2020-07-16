Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. Второй этап. 31-й тур

16 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

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За два тура до завершения чемпионата "Заря" удерживает вторую строчку в таблице УПЛ. Всего на один балл позади "Динамо". Если гости выиграют эту встречу, то киевляне точно останутся без Лиги чемпионов на следующий сезон. В случае победы подопечных Алексея Михайличенко уже "динамовцы" становятся фаворитами в битве за вторую путёвку в ЛЧ. Ну, а ничья окажется в пользу "Десны", которая всего на два очка отстаёт от места в чемпионской Лиге.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча "Заря" - "Динамо" прямо в этой новости с плеерах выше. Также вы можете следить за поединком в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

Напомним, что сразу после финального свистка на UA-Футбол начнётся стрим с анализом главных событий игры. Ведущий Александр Рыженко вместе с экспертами Александром Севидовым и Георгием Грошевым поделятся своим мнением об этой встрече, а также остальных играх 31 тура УПЛ.

Послематчевое обсуждение игры LIVE