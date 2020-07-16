Иван Петряк рассказал, за кого будет болеть в матче Динамо и Зари

Украинского вингера венгерского МОЛ Види (Фехервар) Ивана Петряка спросили, за кого он будет болеть в противостоянии за "серебро УПЛ" - сегодняшнем поединке 31 тура (начало игры - в 19:00).

За "Зарю" болею. Вполне адекватно выглядит тот факт, что они очень сильные в этом сезоне. По качеству игры они заслуживают на "серебро". Тем более "Динамо" и так Кубок выиграло и они уже в группе ЛЕ.

Не знаю, кто победит. Но интересная борьба будет. Конечно, буду болеть за "Зарю". Будет и возможность посмотреть матч.