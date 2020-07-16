Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
У "северян" есть шанс на Лигу чемпионов: для этого нужно выигрывать оба своих матча и надеяться на осечку "Динамо"
УПЛ. Второй этап. 31-й тур
16 июля. Чернигов. Стадион им. Гагарина. Начало в 19:00
"Десна" - "Александрия"
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Трансляция "УНІАН" (по подписке)
Трансляция FootballHub (бесплатно)
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