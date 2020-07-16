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Директор академии Шахтера ушел из клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Проработал три года

Директор академии Шахтера ушел из клуба
Новина українською

Аргентинский директор академии "горняков" Хорхе Раффи покидает "Шахтер".

В клубе он работал с июля 2017 года.

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За это время команды академии выиграли 7 чемпионатов детско-юношеской футбольной лиги Украины, а "Шахтер" U21 стал победителем молодежного первенства.

Накануне речь шла о заинтересованности кандидатурой Хорхе Раффи на аналогичную должность со стороны "Милана" и "Ювентуса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Хорхе Раффо
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
16.07.2020 в 15:40
Не дождался момента сыграть на Донбасс арене...
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