Трубин: Верю, что был капитаном не один матч – будут еще

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о победе в матче 21-го тура над "Колосом" (2:0) и своем капитанстве в данном поединке.

– Анатолий, как впечатления от матча?

– В первом тайме было много молодых ребят, и чувствовалась какая-то нервозность. А уже во второй половине стали правильно действовать, больше играть вперед, контролировать и, считаю, заслуженно победили.

– Когда и как ты узнал, что будешь капитаном?

– Объявили стартовый состав на игру и мне сказали, что буду капитаном. Понятно, это большая ответственность, но только она не давила на меня сегодня.

– Знаешь, что ты уже рекордсмен: самый молодой капитан в истории клуба?

– Да, мне уже сказали об этом. Получить повязку в таком юном возрасте – только самые положительные эмоции. Конечно, я счастлив! К тому же мы победили, да еще я отыграл на ноль. Все это очень приятно.

– Повязка останется с тобой?

– Нет, она командная. Но я думаю и верю, что это не один матч – будут еще.

– 24 очка отрыва в таблице – абсолютный рекорд чемпионатов Украины. Насколько важно "Шахтеру" установить такое достижение?

– Самое главное для "Шахтера" – выигрывать в каждом матче, показывать свой футбол, свои лучшие качества и, конечно же, побеждать в чемпионате. А то, что такой отрыв, – это заслуга тренерского штаба, всего персонала, игроков. Все работали целый год на рекорд.