Ворскла - Мариуполь 1:2. Удаление Игнатенко помогло Мариуполю взять реванш у Полтавы

Перед игрой в расположении “Мариуполя” говорили о желании взять реванш у “Ворсклы” за вылет в полуфинале Кубка Украины. Полтава приняла неоднозначное решение доигрывать сезон молодежным составом, что увеличило шансы “Мариуполя” на реализацию мести. “Мариуполю” в итоге удалось победить, но сделала это команда Бабича с большим трудом. Приазовцам пришлось отыгрываться по ходу матча и доигрывать матч вдесятером.

“Мариуполь” принялся доминировать с первых минут. Команда Бабича уверенно контролировала мяч, атаковала широко, активно задействуя Полегенько и Корниенко на флангах. Защитники “Ворсклы” не раз позволяли кроссить в свою штрафную, где момент за моментом тратил Кащук. Возможно, именно чрезмерная расточительность стоила 20-летнему форварду место на поле во втором тайме – вместо него вышел Чурко.

Однако это уже были события второго тайма. Говоря еще о первой половине игры, в первую очередь нужно отметить великолепную игру вратаря “Ворсклы” Александра Ткаченко, сделавшего несколько неплохих сэйвов. Полтавчане редко атаковали в первые 45 минут.

“Мариуполь”, вероятно, рассчитывал за счет класса додавить “Ворсклу” во втором тайме, но на 46-й минуте приазовцы, неожиданно для себя, встретились с прилетевшим “черным лебедем” в виде гола 17-летнего Евгения Павлюка после углового. Зональная защита мариупольцев дала сбой и молодой центрбек вколотил мяч в ворота Гальчука.

Дальше еще одна неприятность – уже на 51-й минуте “Мариуполь” остался в меньшинстве из-за удаления Игнатенко за вторую желтую карточку.

Однако, как ни странно, удаление помогло “Мариуполю”. Гостям быстро удалось отыграться – Дубко уронил в своей штрафной Кулакова и Чурко реализовал пенальти.

Игра приобрела более открытый характер. Молодежь “Ворсклы” отказалась от прагматичного подхода к игре и стала все чаще угрожать воротам Гальчука. При этом от атакующего плана не отказался “Мариуполь”. Исход игры, которая во втором тайме приобрела равный характер, могла решить любая мелочь. Например, как в эпизоде на 78-й минуте, когда Кирюханцев, едва появившись на поле, возможно, сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр не поставил пенальти в ворота “Мариуполя”. Через восемь минут Кирюханцев уже забивал победный гол. Прошла атака “Мариуполя” через правый фланг и арендованный у “Шахтера” хавбек воспользовался пасом Полегенько – 2:1.

“Мариуполю” удалось переиграть “Ворсклу”, но все в этом матче могло сложиться иначе для приазовцев.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 31-й тур

Полтава, "Ворскла" имени Бутовского

"Ворскла" – "Мариуполь" 1:2

Голы: Павлюк 46 – Чурко 56 (пен.), Кирюханцев 86

“Ворскла”: Ткаченко – Мельничук, Дубко (Чуев 90+3), Павлюк, Дмитрук – Челядин, Гаджук (Посевкин 89) – Козыренко (Галата 84), Власов (Белый 89), Якубу (Семилет 46) – Кравчук

“Мариуполь”: Гальчук – Быков (Кирюханцев 78), Муравский, Чоботенко (Дава 23) – Полегенько, Федорчук, Игнатенко, Корниенко (Топалов 57) – Кулаков, Мишнев, Кащук (Чурко 46)

Предупреждения: Челядин 66, Челядин 90+1 – Игнатенко 40, Игнатенко 51, Кулаков 58, Мишнев 66, Быков 68

Удаления: Челядин 90+1 – Игнатенко 51