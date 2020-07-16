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Сиприано: Я долго "гнался" за своим первым голом
Хавбек забил свой первый гол за Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано поделился эмоциями от своего дебютного гола в футболке "горняков" и победы над "Колосом" (2:0).
– Маркиньос, с первым голом за "Шахтер"! Сколько людей тебя уже поздравили и сколько сообщений в твоем телефоне?
– Большое спасибо! Конечно же, я очень счастлив первому забитому мячу за "Шахтер" и в первую очередь хочу поблагодарить весь коллектив, тренера и всех людей, которые меня поддерживали. Я уже получил огромное количество сообщений от своих родных, друзей. Они тоже очень счастливы, что я смог отличиться.
– Долго ты шел к этому моменту?
– Да, действительно, я долго "гнался" за мячом в ворота соперника. Но все, видимо, пришло в правильное время, и я смог помочь команде.
– Чувствовал, что находишься в правильной позиции и именно тебе отдаст Маркос Антонио?
– Да-да, я и правда предчувствовал. До эпизода поговорил с Маркосом Антонио и с Тайсоном, сказал им: ребята, давайте, нужна контратака, и все должно получиться! В итоге так и вышло.
– Какие ощущения, когда выходит в старте такая молодая команда?
– Когда выходишь на поле, независимо от того, опытный ты игрок или молодой, стараешься выполнять установку тренера и показать свои лучшие качества. Сегодня так и было.