Сиприано: Я долго "гнался" за своим первым голом

Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано поделился эмоциями от своего дебютного гола в футболке "горняков" и победы над "Колосом" (2:0).

– Маркиньос, с первым голом за "Шахтер"! Сколько людей тебя уже поздравили и сколько сообщений в твоем телефоне?

– Большое спасибо! Конечно же, я очень счастлив первому забитому мячу за "Шахтер" и в первую очередь хочу поблагодарить весь коллектив, тренера и всех людей, которые меня поддерживали. Я уже получил огромное количество сообщений от своих родных, друзей. Они тоже очень счастливы, что я смог отличиться.

– Долго ты шел к этому моменту?

– Да, действительно, я долго "гнался" за мячом в ворота соперника. Но все, видимо, пришло в правильное время, и я смог помочь команде.

– Чувствовал, что находишься в правильной позиции и именно тебе отдаст Маркос Антонио?

– Да-да, я и правда предчувствовал. До эпизода поговорил с Маркосом Антонио и с Тайсоном, сказал им: ребята, давайте, нужна контратака, и все должно получиться! В итоге так и вышло.

– Какие ощущения, когда выходит в старте такая молодая команда?

– Когда выходишь на поле, независимо от того, опытный ты игрок или молодой, стараешься выполнять установку тренера и показать свои лучшие качества. Сегодня так и было.